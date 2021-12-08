快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減少營建空汙 南投縣5千多處營建工地加強管制

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
冬季東北季風強勁容易揚塵影響空氣品質，南投縣加強管制5千多處工地，減少空汙。記者江良誠／攝影
冬季東北季風強勁容易揚塵影響空氣品質，南投縣加強管制5千多處工地，減少空汙。記者江良誠／攝影

空氣汙染影響環境，營建工程也是空汙主因之一，南投縣工地數超過5千多處，環保局將加強空氣汙染防制，包括道路認養、工程廢土不落地等，也針對大型營建工程輔導業者落實附近村里居住環境維護，減少縣內空氣汙染。

最近東北季風報到，空氣指標常是對敏感族群不健康的橘色甚至是紅色，天空總是灰濛濛。環保局表示，南投縣空汙主要來自於縣外，但縣內汙染源仍要做好控制，包括加強稽查汽機車等汙染，以及取締偷排廢氣等及營建工程空汙。

政府最近修正「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」，包括擴大第一級營建工程管制對象，調降各種管制門檻，以提升汙染減量。提高防制區施工圍籬高度，以減少風吹揚塵情形；提高車行路徑及裸露區域防制比率；大型工程應設置自動洗車設備有效清洗，並應洗掃鄰接道路；新增動態作業及操作的防制設施規範，施工時應灑水保持濕潤及有效收集及抑制粉塵逸散。一定規模工程須設置監測儀錶及攝錄影監視系統 全面監控。

環保局說，這次修正案可能影響縣內施工中工地數約5000多處，增加防制經費約占工程經費0.01%至1.62%，考量營建工程須追加空氣汙染防制設施相關經費，因此，提供業者1年緩衝期，新制訂於明年11月1日施行，已發包的營建工程，若工期超過，仍需調整空氣汙染防制設施。

除了空氣汙染，營建施工噪音也讓民眾相當困擾，環保局也提醒業者，施工時間應避免在中午12時至下午2時，以及夜間10時至次日清晨6時施作，以免影響民眾生活環境品質。

冬季東北季風強勁容易揚塵影響空氣品質，南投縣加強管制5千多處工地，減少空汙。記者江良誠／攝影
冬季東北季風強勁容易揚塵影響空氣品質，南投縣加強管制5千多處工地，減少空汙。記者江良誠／攝影

空氣汙染 南投 工時

延伸閱讀

影／新社花海工程擋土牆倒塌 工人遭壓住無生命跡象

2022年2月管制柴油車　苗栗長春廠區、宜春路畫設空品區

大林蒲遷村拉扯 居民憂百年文化消失

歐洲空氣超差 97%都市人活在「嚴重空汙環境」

相關新聞

逢大旱又暴雨 南投砂糖橘減產3成甜度不減

南投縣國姓鄉高經濟農特產「砂糖橘」進入產季，唯今年逢旱又暴雨，導致開花狀況欠佳，開花結果又被雨打落，整體產量減逾3成，慶...

台中市房價飛漲籲推囤房稅 盧秀燕：一定會實施

台中市房價持續上漲，多名藍綠台中市議員今天都建議市府實施囤房稅抑制房價飆漲，台中市長盧秀燕今天表示，囤房稅計畫一定會實施...

影／新中橫望高隧道今鑿通 台21線明年9月可安全通車

台21線115公里（新中橫）望高路段每遇颱風豪雨，坡面岩層便裂解鬆動導致土石崩坍，常發生交通阻斷，公路總局上午與行政院中...

盧秀燕獨厚顏寬恒剪綵？ 議員：穿林靜儀背心照樣上台

台中市議會民進黨多位議員昨總質詢時，抨擊市府在烏日南里里風雨運動場啟用典禮，未邀當立委補選候選人林靜儀醫師，僅邀另位候選...

影／最棒的耶誕禮物！慶山贈中市27校5千冊好書

最棒的耶誕禮物！慶山建設公司化身耶誕老公公，推動閱讀邁入第16年，今年接續與市議員陳清龍、聯經出版公司合作，斥資180萬...

草屯手工藝智慧園區簽約開發 創造1200個就業機會

南投縣政府今天簽約開發草屯手工藝智慧產業園區，將委託德昌營造開發，預計明年3月動工、5月進行售地招商。林明溱表示，園區將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。