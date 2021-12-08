減少營建空汙 南投縣5千多處營建工地加強管制

空氣汙染影響環境，營建工程也是空汙主因之一，南投縣工地數超過5千多處，環保局將加強空氣汙染防制，包括道路認養、工程廢土不落地等，也針對大型營建工程輔導業者落實附近村里居住環境維護，減少縣內空氣汙染。

最近東北季風報到，空氣指標常是對敏感族群不健康的橘色甚至是紅色，天空總是灰濛濛。環保局表示，南投縣空汙主要來自於縣外，但縣內汙染源仍要做好控制，包括加強稽查汽機車等汙染，以及取締偷排廢氣等及營建工程空汙。

政府最近修正「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」，包括擴大第一級營建工程管制對象，調降各種管制門檻，以提升汙染減量。提高防制區施工圍籬高度，以減少風吹揚塵情形；提高車行路徑及裸露區域防制比率；大型工程應設置自動洗車設備有效清洗，並應洗掃鄰接道路；新增動態作業及操作的防制設施規範，施工時應灑水保持濕潤及有效收集及抑制粉塵逸散。一定規模工程須設置監測儀錶及攝錄影監視系統 全面監控。

環保局說，這次修正案可能影響縣內施工中工地數約5000多處，增加防制經費約占工程經費0.01%至1.62%，考量營建工程須追加空氣汙染防制設施相關經費，因此，提供業者1年緩衝期，新制訂於明年11月1日施行，已發包的營建工程，若工期超過，仍需調整空氣汙染防制設施。