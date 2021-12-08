社頭織襪芭樂節連辦3天 還有摸彩、芭樂美食可品嚐

彰化縣社頭鄉織襪芭樂節將於12月10日至12日在社頭果菜市場一連舉辦三天，上百個織襪攤商將提供搭配振興券的優惠好康，還有好玩的「襪最強」趣味互動遊戲，只要獲勝就有機會把社頭芭樂禮盒及襪子帶回家，並有創意芭樂美食讓大家免費品嚐。

彰化縣副縣長洪榮章、社頭鄉長劉錦昌、社頭鄉代會主席翁嘉壕等人今天為織襪芭樂節行銷暖身，劉錦昌說，疫情趨緩，今年社頭織襪芭樂節也將登場，除了廠商提供各項優惠好康，今年雖芭樂減產，公所也不惜重資準備了芭樂創意美食、古早味米苔目給大家品嚐。

劉錦昌說，社頭鄉有「襪子的故鄉」、「芭樂王國」之稱，獲選為交通部觀光局經典小鎮，除了在織襪產業、芭樂特產，還有清水岩等豐富自然生態，歡迎大家到社頭小旅行、買襪子、吃芭樂。

除了上百攤商展售外，11日周六上午10點有太鼓祭典開幕秀，還有吸睛的「FUSE紡織時尚秀」，帶領大家感受織襪產業時尚及國際化的一面，11日晚上7點有演唱會及煙火秀，包括陳勢安、許富凱、原子邦妮、李芷婷、七郎、羚均等藝人表演，還有抽獎活動，好禮包括電動自行車、電視、冰箱等。