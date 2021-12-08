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繳費機無法顯示號碼 受困停車場兩小時 警員機智助脫困

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
王姓男子休旅車停在大里區運動公園地下停車場卻無法繳費離去，所幸警員靈機一動，替他拔下車牌重新感應、繳費才順利離去。圖／警方提供
王姓男子休旅車停在大里區運動公園地下停車場卻無法繳費離去，所幸警員靈機一動，替他拔下車牌重新感應、繳費才順利離去。圖／警方提供

車子在停車場卻無法繳費離開怎麼辦？家住高雄的王姓男子一家日前到台中市大里訪友，休旅車就停在大里區運動公園地下停車場，進入停車時無任何異狀，但晚上9時許想要繳費取車時，繳費機竟顯示查無車牌號碼，致王無法繳費離開，一直在現場折騰到晚上11時20分又無法連絡上停車場人員，才報警求助，所幸警員靈機一動，替他拔下車牌重新感應、繳費才順利離去。

交通局長葉昭甫今表示，為何感應上無法顯示只是技術上的問題，但一直連絡不到管理員就是大問題，要是能連絡上管理員，技術問題就不是問題，也不至於讓民眾白白苦等兩個小時。

他說，該處是交通局委外的停車場，合約中也有規定若民眾遇到需要服務的狀況，只要按下服務鈴就需有人立即回應，對於何以找不到人，交通局將究責。

霧峰分局長李建興今表揚大里分駐所巡佐薛明元、警員石元翔兩人，認為他兩人發揮「人民保母」的角色，富有機智且溫馨助人，值得讚許。

警方說，王姓男子當時曾聯絡停車場管理單位，但不是電話進入語音信箱，就是撥通後即稱須等到隔天早上才有管理員前往瞭解處理，無奈下還曾試更換輸入其他車牌號碼，但試了數百次仍都失敗，眼看問題無解且夜又已深之下，才打電話報案。

但是警方欲聯繫停車場管理員到場處理也連絡不上，此時警員靈機一動，協助王把車牌卸下，請王拿著車牌重新自入口處感應，起初試了1分多鐘仍無效，後來還是由警員拿了車牌再試了一會兒，才終於感應成功，並在繳費後順利將車開出停車場回家。王姓一家人感謝警方的熱心協助，也表示終於能脫困回家了。

王姓男子休旅車停在大里區運動公園地下停車場卻無法繳費離去，所幸警員靈機一動，替他拔下車牌重新感應、繳費才順利離去。圖／警方提供
王姓男子休旅車停在大里區運動公園地下停車場卻無法繳費離去，所幸警員靈機一動，替他拔下車牌重新感應、繳費才順利離去。圖／警方提供

停車場 休旅車 台中市

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