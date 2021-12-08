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台中議員喊買不起房 盧秀燕：台中最快明年實施囤房稅

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕強調，台中一定會實施囤房稅。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕強調，台中一定會實施囤房稅。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天在回應藍綠議員總質詢時指出，「台中一定會實施囤房稅」有把握下次定期會提出，由議會審查，希望期程順利。

民進黨議員陳淑華、賴佳微與蕭隆澤今在議會質詢指出，根據內政部統計房價所得比，台中要不吃不喝9.87年的薪水才能買的起一間房子。以房貸負擔率39.46%來看，台中人的平均薪水高達4成要拿去繳房貸。三人認為市府實現居住正義牛步，還讓大地主降低囤地成本，青年買房遙遙無期。

賴佳微表示，盧市府不但沒針對這些大地主課囤房稅，反而還大幅降低公告地價來減少大地主或建商囤地的成本來看。市府不惜損失稅收，也要違反租稅正義，不禁讓人質疑盧市長到底實現了誰的土地正義？

賴佳微說，根據內政部資料台中的地價占市價比僅10 .86%，六都最低，更是台灣本島各縣市中最低比例。地價稅是採累進稅率，且自用住宅的稅率很低，僅百分之0.2%，這些僅擁有自用住宅的民眾平均僅減稅170元，一年減稅下來的錢，買兩個便當都不夠。

議員說，對級距第六級的大地主而言，每人平均減稅幅度是114.9萬，一般市民受惠，根本無感。學者專家指出，公告地價調降，自住客不會有感覺，但對大地主而言，土地持有成本減少，可以更安心囤房、囤地。

國民黨議員黃健豪說，以他議員的薪水，要在台中買一戶，可能也買不起，他期待市府拿出政策。

市長盧秀燕說「台中一定會實施囤房稅」她說，目前邀專家學者研議中，她有把握下次議會定期會提案，由議會審查，希望期程順利。

市議員黃健豪指出，以他議員的薪水，要買房也困難。記者陳秋雲／攝影
市議員黃健豪指出，以他議員的薪水，要買房也困難。記者陳秋雲／攝影
台中市議員右起陳淑華、賴佳微、蕭隆澤質詢，要求市府實現居住正義。圖／賴佳微提供
台中市議員右起陳淑華、賴佳微、蕭隆澤質詢，要求市府實現居住正義。圖／賴佳微提供

薪水 內政部 盧秀燕

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