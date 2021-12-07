影／山谷燈光節今梨山點燈 全台最高耶誕樹為台灣祈福

今晚的梨山地區很亮很不一樣，首次舉辦的山谷燈光節今晚點燈，梨山賓館前二棵高約28公尺的雪松化成耶誕樹，燦爛燈光照亮梨山的夜晚，全台最高耶誕樹為台灣祈福。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今晚在海拔1956公尺的梨山賓館前舉辦「山谷燈光節」開燈儀式，二棵高28公尺的雪松妝點上絢麗繽紛的LED燈泡，遠從思源啞口就可眺望，現場搭配每半小時1次的五彩聲光秀，原民歌舞表演熱鬧登場，吸引300多人到場欣賞；谷關溫泉公園的萬朵LED玫瑰燈海也同步開展，展期一直持續到明年1月2日。

參山處代理處長曹忠猷、福壽山農場長侯榮芳、地方民意代表與各部落主席等多人，今晚參與開燈儀式，曹忠猷說，梨山谷關是首次辦理燈光節，要結合梨山風景區的原民節慶活動，營造耶誕佳節及歡慶新年的幸福氛圍。

這次山谷燈光節的焦點，梨山賓館前二棵28公尺高的雪松，透過燈光師擷取梨山、谷關特產「水蜜桃、梨、蘋果與甜柿」的果色，調製出專屬在地的「梨山金」，以數萬顆LED燈具，披上了色彩絢爛的耶誕外衣，化為浪漫氛圍，遊客說燈光美景很好拍。

參山處指出，梨山遊客中心、梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口與櫻緣丘停車場等遊客動線上，都布置幸福洋溢的特色燈組。谷關燈區以谷關溫泉公園的「心花朵朵開」為主軸，萬朵LED粉紅玫瑰中襯托著夢幻麋鹿馬車，天還沒暗就已經成為遊客的打卡熱點。