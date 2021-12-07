改造車半夜吵死人 盧秀燕籲中央修法車行改違法應連坐

台中市常有改造車四處流竄，尤其深夜噪音擾人，市議員蕭隆澤總質詢表示，「爆音車」在住宅區飆車，他要求市府想辦法取締。市長盧秀燕認為可建議立法院修改相關法令，若車行協助改車成不合法，就要連坐。

環保局長陳宏益表示，這是全國問題，改造車是中央監理單位權責，目前科技執法，發現噪音超過規定就可開罰。

市長盧秀燕說，科技執法要加強，並建議立法院修改相關法令，若車行協助車輛由合法改成不合法，要受到連帶處份。有法源市府就可處理，改造車半夜擾人，她感同身受。

議員蕭隆澤指出，最近3、4個月以來很多爆音車，三更半夜在住宅區飆車，排氣管音量破表，刺耳音量超過鞭炮聲、消防車、救護車警笛，很多鄉親都向他投訴，但卻求助無門。

蕭隆澤說，他覺得很奇怪，台中市3、4個月來出現獨特現象，爆音族繼續擾亂台中市的夜間安寧，請市長想辦法還給台中市安寧的生活環境、好的居住品質。