快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改造車半夜吵死人 盧秀燕籲中央修法車行改違法應連坐

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蕭隆澤指出「爆音車」夜間擾人，要求市府嚴格取締。圖/蕭隆澤提供
台中市議員蕭隆澤指出「爆音車」夜間擾人，要求市府嚴格取締。圖/蕭隆澤提供

台中市常有改造車四處流竄，尤其深夜噪音擾人，市議員蕭隆澤總質詢表示，「爆音車」在住宅區飆車，他要求市府想辦法取締。市長盧秀燕認為可建議立法院修改相關法令，若車行協助改車成不合法，就要連坐。

環保局長陳宏益表示，這是全國問題，改造車是中央監理單位權責，目前科技執法，發現噪音超過規定就可開罰。

市長盧秀燕說，科技執法要加強，並建議立法院修改相關法令，若車行協助車輛由合法改成不合法，要受到連帶處份。有法源市府就可處理，改造車半夜擾人，她感同身受。

議員蕭隆澤指出，最近3、4個月以來很多爆音車，三更半夜在住宅區飆車，排氣管音量破表，刺耳音量超過鞭炮聲、消防車、救護車警笛，很多鄉親都向他投訴，但卻求助無門。

蕭隆澤說，他覺得很奇怪，台中市3、4個月來出現獨特現象，爆音族繼續擾亂台中市的夜間安寧，請市長想辦法還給台中市安寧的生活環境、好的居住品質。

台中市 噪音 盧秀燕

延伸閱讀

影／議員陳淑華逼盧秀燕公投表態 互嗆過招無冷場

議員要求對公投表態 盧秀燕：反萊牛萊豬始終如一

綠逼問公投案 盧秀燕：我已說清楚 你聽不懂我也沒辦法

造勢炒米粉涉賄選？盧秀燕：檢方偵辦全國都在看

相關新聞

影／山谷燈光節今梨山點燈 全台最高耶誕樹為台灣祈福

今晚的梨山地區很亮很不一樣，首次舉辦的山谷燈光節今晚點燈，梨山賓館前二棵高約28公尺的雪松化成耶誕樹，燦爛燈光照亮梨山的...

改造車半夜吵死人 盧秀燕籲中央修法車行改違法應連坐

台中市常有改造車四處流竄，尤其深夜噪音擾人，市議員蕭隆澤總質詢表示，「爆音車」在住宅區飆車，他要求市府想辦法取締。市長盧...

影／彰化埔鹽鄉13條舊路龜裂嚴重 縣府一口氣補助修完

彰化縣埔鹽鄉豐澤、打廉、三省和石埤這4村村長，先後透過鄉民代表會、鄉公所，向縣政府反映村內13條道路老舊龜裂嚴重，經實地...

影／2車碰撞翻滾1圈完美落地 里長：將與交通局會勘

台中市李姓女子今日下午駕駛自小客車，行經五廊街、貴和街口時，與王姓女子車輛發生碰撞，李所駕駛的進口休旅車因此360度翻轉...

影／合歡山路面結冰釀打滑追撞 百萬重機也「犁田」

大陸冷氣團雖減弱，但高山地區低溫持續籠罩，南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，昨有百萬重機因此...

國3彰化系統測速桿2個多月抓89件 最狂超速51公里

國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里交會處設立固定式測速照相桿，今年10月1日啟用，速限60公里，截至目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。