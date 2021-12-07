快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化埔鹽鄉13條舊路龜裂嚴重 縣府一口氣補助修完

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔鹽鄉待整修的道路路面嚴重龜裂，縣府補助經費給鄉公所修復。記者簡慧珍／攝影
埔鹽鄉待整修的道路路面嚴重龜裂，縣府補助經費給鄉公所修復。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽鄉豐澤、打廉、三省和石埤這4村村長，先後透過鄉民代表會、鄉公所，向縣政府反映村內13條道路老舊龜裂嚴重，經實地勘查，縣政府爭取中央爭助及編列縣款配合，辦理規畫設計及發包，預計明年初可陸續完工。

縣長王惠美今天走訪埔鹽鄉13條待修道路聽取縣政府工務處簡報之後，她當場徵詢鄉長許文萍、6村村長、鄉代會主席施春貴、副主席陳慶達，立法委員謝衣鳯辦公室主任邱景豐、主任陳子龍，及縣議員洪本成、張春洋、陳重嘉議員服務處人員、陳玉姬議員服務處人員有無補充意見，在場會勘人員都沒意見，王惠美要村長一起幫忙監工，如期如質完成整修道路工程。

工務處副處長許俊宏指出，埔鹽鄉豐澤、打廉、三省、石埤、天盛與太平村內的8條改善道路，縣府撥下601萬7405元，將改善豐澤村埔打路、埔打路2巷、打廉村埔打路、埔打路1巷、石埤村番金路及三省村好金路1巷的道路約1857公尺，將重舖5公分厚瀝青混凝土路面，及排水改善總長度180公尺、新設擋土牆16公尺，預計本月中旬施工。

縣政府另向內政部爭取「提升道路品質計畫」經費，中央補助84%、地方自籌16%，以總經費2160萬元改善天盛、石埤及太平等村5條對外聯絡產業道路，埔鹽鄉公所今年11月8日發包工程，本（12）月2日開工，改善長度約4365公尺、將鋪築 5公分厚度面層，清理環境並檢討標線、標誌，以提升路口安全性，預計明年2月18日完工。

王惠美表示，感謝地方重視道路品質，提出改善意見，她希望當地居民能配合這次施工，把水、電、瓦斯、電信的配線一次提出整併，在施工時讓管道地下化，地下手孔蓋平整，道路修好後兩年內不開挖，民眾有平整路面可通行。

彰化縣長王惠美和工務處官員今天到埔鹽鄉勘察道路工程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美和工務處官員今天到埔鹽鄉勘察道路工程。記者簡慧珍／攝影

王惠美 彰化

延伸閱讀

彰中人是哈巴狗？ 林田富致歉：是形容男生對女生的尊重

「貴婦刺客」選彰化縣長有譜？王美花對決王惠美好感度、聲量出爐

彰化新庄國小勤學樓重建 增設非營利幼兒園收3班

彰化縣社頭鄉太平坑排水護岸掏空 縣府將補強護岸

相關新聞

影／山谷燈光節今梨山點燈 全台最高耶誕樹為台灣祈福

今晚的梨山地區很亮很不一樣，首次舉辦的山谷燈光節今晚點燈，梨山賓館前二棵高約28公尺的雪松化成耶誕樹，燦爛燈光照亮梨山的...

改造車半夜吵死人 盧秀燕籲中央修法車行改違法應連坐

台中市常有改造車四處流竄，尤其深夜噪音擾人，市議員蕭隆澤總質詢表示，「爆音車」在住宅區飆車，他要求市府想辦法取締。市長盧...

影／彰化埔鹽鄉13條舊路龜裂嚴重 縣府一口氣補助修完

彰化縣埔鹽鄉豐澤、打廉、三省和石埤這4村村長，先後透過鄉民代表會、鄉公所，向縣政府反映村內13條道路老舊龜裂嚴重，經實地...

影／2車碰撞翻滾1圈完美落地 里長：將與交通局會勘

台中市李姓女子今日下午駕駛自小客車，行經五廊街、貴和街口時，與王姓女子車輛發生碰撞，李所駕駛的進口休旅車因此360度翻轉...

影／合歡山路面結冰釀打滑追撞 百萬重機也「犁田」

大陸冷氣團雖減弱，但高山地區低溫持續籠罩，南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，昨有百萬重機因此...

國3彰化系統測速桿2個多月抓89件 最狂超速51公里

國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里交會處設立固定式測速照相桿，今年10月1日啟用，速限60公里，截至目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。