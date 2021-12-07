影／彰化埔鹽鄉13條舊路龜裂嚴重 縣府一口氣補助修完

彰化縣埔鹽鄉豐澤、打廉、三省和石埤這4村村長，先後透過鄉民代表會、鄉公所，向縣政府反映村內13條道路老舊龜裂嚴重，經實地勘查，縣政府爭取中央爭助及編列縣款配合，辦理規畫設計及發包，預計明年初可陸續完工。

縣長王惠美今天走訪埔鹽鄉13條待修道路聽取縣政府工務處簡報之後，她當場徵詢鄉長許文萍、6村村長、鄉代會主席施春貴、副主席陳慶達，立法委員謝衣鳯辦公室主任邱景豐、主任陳子龍，及縣議員洪本成、張春洋、陳重嘉議員服務處人員、陳玉姬議員服務處人員有無補充意見，在場會勘人員都沒意見，王惠美要村長一起幫忙監工，如期如質完成整修道路工程。

工務處副處長許俊宏指出，埔鹽鄉豐澤、打廉、三省、石埤、天盛與太平村內的8條改善道路，縣府撥下601萬7405元，將改善豐澤村埔打路、埔打路2巷、打廉村埔打路、埔打路1巷、石埤村番金路及三省村好金路1巷的道路約1857公尺，將重舖5公分厚瀝青混凝土路面，及排水改善總長度180公尺、新設擋土牆16公尺，預計本月中旬施工。

縣政府另向內政部爭取「提升道路品質計畫」經費，中央補助84%、地方自籌16%，以總經費2160萬元改善天盛、石埤及太平等村5條對外聯絡產業道路，埔鹽鄉公所今年11月8日發包工程，本（12）月2日開工，改善長度約4365公尺、將鋪築 5公分厚度面層，清理環境並檢討標線、標誌，以提升路口安全性，預計明年2月18日完工。