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影／合歡山路面結冰釀打滑追撞 百萬重機也「犁田」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰。圖／仁愛警分局提供

大陸冷氣團雖減弱，但高山地區低溫持續籠罩，南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，昨有百萬重機因此「犁田」，今也發生車輛打滑追撞事故，所幸僅有車損，人均無礙，警方也呼籲用路人減速慢行；公路總局今已加強擺放交通錐警示，晚間將派駐人員進駐，視路況機動調整交管措施。

合歡山近日入夜與清晨氣溫逼近0度，當地最易出現路面結冰俗稱「水晶宮」的武嶺31.6K至松雪樓32.4K路段，近日道路邊坡結霜、結冰，甚至結成冰柱，且範圍持續擴大道路兩側，部分路側甚至出現厚厚一層冰，昨天就有騎士未發現近山壁道路結冰，行經該路段時打滑「犁田」，所幸人未受傷，但其百萬重機受損。

而今天道路結冰範圍又較昨天持續擴大，甚至佔據快要1個車道，有自小客車行經時又打滑，未料停靠路邊待援時，又遭後方打滑的小客車，以及閃避不及的遊覽車追撞，所幸遊覽車上沒乘客，3名駕駛及其他乘客也均未受傷，但3車均受損；警方表示，這3天已發生7起事故，呼籲用路人注意車前狀況，減速慢行。

當地警方透露，「水晶宮」武嶺至松雪樓段因位居背陽面，無日曬狀況下容易結冰，且結冰厚不易消融，就算使用雪鏈也常有打滑事故，而該路段兩側的L型溝因水氣累積，更容易出現厚厚一層冰，是最危險的區域，提醒民眾近期行車應避免過度靠近路側行駛，降低打滑狀況發生，行車使用低速檔，且勿重踩煞車油門。

公路總局埔里工務段也針對台14甲線路面結冰路段加強擺放三角錐警示，該工務段表示，今晚將加派人員進駐武嶺路段，會視現場道路結冰狀況機動調整交通警戒範圍，同時籲請駕駛人行經該路段放慢車速，留意車前狀況，避開警示範圍，並遵守現場人員指揮行駛，以確保自身安全。

南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，今天因此發生3車打滑追撞事故。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，今天因此發生3車打滑追撞事故。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，昨天有百萬重機因此「犁田」。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，昨天有百萬重機因此「犁田」。圖／讀者提供

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