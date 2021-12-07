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國3彰化系統測速桿2個多月抓89件 最狂超速51公里

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里交會處設立固定式測速照相桿，有駕駛超速51公里被開單。圖／翻攝臉書
國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里交會處設立固定式測速照相桿，有駕駛超速51公里被開單。圖／翻攝臉書

國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里交會處設立固定式測速照相桿，今年10月1日啟用，速限60公里，截至目前已抓了89件，其中還有以111公里高速過彎，國道公路警察局在臉書貼出這件小客車超速51公里的罰單，宣導上下匝道放慢車速，但貼文引起網友熱議，認為用大車過彎標準限制小車不合理，應該檢討速限。

去年9月國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道，一輛槽罐車從數十公尺高的匝道墜落地面，引發爆炸，司機當場死亡，警方研判駕駛超速導致意外，高速公路局為此在國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里交會處設立固定式測速照相桿，警惕駕駛。

國道警察局本月3日貼出該路段超速罰單指出「彎得過只是荷包難過、彎不過就是家人難過」，不過有網友留言「這個彎或許60遊覽車已經快翻了，小客車過這個彎還可以吃便當」、「你們不針對職業駕駛犯錯增加罰則，反而把一般大眾都納進來，何不乾脆國道全線降速好了？」

消基會交通組召集人李克聰認為，系統交流道因路幅有限，彎度較陡，車輛速度必須變慢，建議在進入交流道前要有預先指示，一般道路和進入系統限速有落差，若沒有逐步減速，進到系統往往車速過快，就有安全顧慮。

李克聰表示，現在車輛性能與規格提升，一般道路速限確實有檢討調整空間，但不少駕駛行經匝道仍容易超速，國道匝道限速仍需保守。

國道警方也說，系統交流道是兩條高架道路交匯的交流道，幾乎都是設計成彎道，駕駛疲勞、車速過快仍是肇事的主因，交流道的限速在40到60公里間，基於安全考量大小車通用，尤其大車若未減速，以時速100公里以上不太能順利過彎，加上車輛越高，重心越不穩，就容易發生自撞、翻覆，甚至衝出護欄的意外。

國道 彰化

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