天價！學校道路拓寬用地2.7億 中市：朝容積移轉努力

台中市南區樹義國小旁原是15公尺的計畫道路，半途路幅縮減為7到8公尺，上下學期間人車爭道、險象環生。市議員邱素貞建議市府應盡速編列經費徵收土地，拓寬道路，維護師生交通安全。建設局長陳大田表示，光是以市價徵收用地及地上物補償，近2.7億，須努力取得土地所有權人同意書或利用容積移轉，加速建設腳步。

市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源聯合質詢，指南區樹義國小南側，介於福田路與樹義五街的福田三街，15公尺計畫道路突縮減至7到8公尺，常造成人車爭道，學童上下學安全讓人擔心。

邱素貞指出，這條道路拓寬案，當地居民反映20年了，拓寬仍遙遙無期；台中市不少計畫道路未開通，未徵收公設地，如今地價飛漲，政府更無力徵收；她建議採「容積移轉」獎勵開發商或建商，增加誘因。邱素貞希望市府儘速編列經費徵收土地，拓寬道路，改善當地的交通安全。

陳大田指出，總所需經費約2億9200萬元，包括工程費約1600萬元，用地及地上物補償費2億7600萬元。他表示，要拓寬這條路，還得爭取地主同意，利用容積移轉等誘因，加速建設，目前還要努力。