聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉山塔塔加道路已結霜結冰 籲民眾賞紅葉務必減速通行
玉山國家公園近期因連番冷鋒報到，塔塔加園區變葉植物如紅榨槭，紛紛轉色變紅，包括排雲登山服務中心，到台18線石山一帶，已經到了變色的高峰期，玉管處指出，近來路旁邊坡已有結霜情形，特別是路面結冰容易造成車輛打滑，籲民眾 務必減速，謹慎評估再通行。
玉管處表示，塔塔加園區今年楓葉轉色原本較為零星，原本預估要到12月初，才會進入轉色期的賞楓高峰，但上周氣溫下降，路旁草地結霜後，包括新中橫沿線及塔塔加步道兩旁的變葉植物，以紅榨槭為主，尤其是在遊客中心前的紅葉，由於地處海拔2600公尺，都開始正常轉色。
考量到台21線140公里接台18線104公里處，最近塔塔加地區公路山陰處路面易結霜、結冰，信義工務段已於11月底，在路面容易結冰區完成設置警告外，加上連續低溫可能使得路面結冰，籲汽機車、腳踏車等車輛，上路時務必減速，請勿緊急踩煞車，以低速檔慢慢通過。
玉山國家公園指出，近期冷空氣一波波，山區氣溫驟降，塔塔加地區的楓紅已開始轉色，進入最佳觀賞期，但強調山區森林與變葉植物並非人工栽種，屬於自然林，轉色程度較不一致，但也因此能呈現大自然的秋冬原色。
特別是塔塔加步道往石山路段，目前葉子已轉黃部分泛紅，未來如果濕度夠，整個山坡變葉木會大幅轉紅，目前排雲登山服務中心周邊紅榨槭，隨著冬意漸強翻紅速度加快，從綠轉黃後樹葉將慢慢變紅，呈現一片通紅變色景象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言