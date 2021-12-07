玉山塔塔加道路已結霜結冰 籲民眾賞紅葉務必減速通行

玉山國家公園近期因連番冷鋒報到，塔塔加園區變葉植物如紅榨槭，紛紛轉色變紅，包括排雲登山服務中心，到台18線石山一帶，已經到了變色的高峰期，玉管處指出，近來路旁邊坡已有結霜情形，特別是路面結冰容易造成車輛打滑，籲民眾 務必減速，謹慎評估再通行。

玉管處表示，塔塔加園區今年楓葉轉色原本較為零星，原本預估要到12月初，才會進入轉色期的賞楓高峰，但上周氣溫下降，路旁草地結霜後，包括新中橫沿線及塔塔加步道兩旁的變葉植物，以紅榨槭為主，尤其是在遊客中心前的紅葉，由於地處海拔2600公尺，都開始正常轉色。

考量到台21線140公里接台18線104公里處，最近塔塔加地區公路山陰處路面易結霜、結冰，信義工務段已於11月底，在路面容易結冰區完成設置警告外，加上連續低溫可能使得路面結冰，籲汽機車、腳踏車等車輛，上路時務必減速，請勿緊急踩煞車，以低速檔慢慢通過。

玉山國家公園指出，近期冷空氣一波波，山區氣溫驟降，塔塔加地區的楓紅已開始轉色，進入最佳觀賞期，但強調山區森林與變葉植物並非人工栽種，屬於自然林，轉色程度較不一致，但也因此能呈現大自然的秋冬原色。