武陵農場櫻花季111年2月登場 實施疏運管制

武陵櫻花季將於明年2月登場，台中市政府警察局和平分局今天表示，屆時將有大批旅客湧上山賞櫻，規劃從111年2月12日起至28日止，共17天實施交通疏運管制。

和平分局發布新聞稿表示，武陵農場公告111年櫻花季預估自111年2月12日至28日止，共17天實施疏運管制，每日限制進場人數6000人次，除1800名住宿遊客外，其餘團體票1000名、散客3200名都需搭乘公共運輸大客車才能上山。

和平分局副分局長陳松永提醒屆時要前往武陵農場賞櫻遊客請提前準備，後續已確認訂位（含營位）的旅客可在1月份下載車輛通行證，其餘遊客可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。

陳松永表示，櫻花季期間，武陵農場周邊道路將實施交通管制，台7線95K牛鬥橋（宜蘭縣轄）及台7甲線74K梨山，將於沿線路段及宣導點設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場。

陳松永指出，至於台7甲線與中124線（武陵路）路口，將由武陵農場派員實施全天候管制，無通行證車輛一律禁止進入，和平分局將加派員警加強交通疏導，另台7甲線道路蜿蜒狹窄，請遊客不要違規停車，以免造成壅塞，員警將加強取締。

陳松永同時呼籲上山民眾務必關注氣象預報、道路交通資訊及相關管制措施，進入山區前應檢查車況並加滿油（電）；行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫由埡口進入，可能造成路面結冰現象，如發現路面有水痕，可能是結冰現象，務必減速慢行以免打滑，並預先規劃旅行備案，才能即時因應。