埔鹽日照中心今開幕 彰化近兩成鄉里還在等待設置中　

中央期待各縣市每一所國中學區必須有一間日照中心，彰化縣26鄉鎮市已設置42間日照中心，有些鄉鎮兩間以上，埔鹽鄉今天脫離無日照中心的行列，目前還有4鄉沒日照中心；彰化縣衛生局表示，設置日照中心需要地方同心協力，衛生局預計明年全面到位。

彰化縣有41所國中、42間日照中心，並非每一所國中學區都有日照中心，根據統計，彰化市和員林市人口較稠密，各有5間日照中心，和美鎮、花壇鄉、溪州鄉各3間，伸港、鹿港、社頭、田中、二林、秀水各兩間，埤頭、二水、北斗、田尾、溪湖、埔心、大村、芬園、福興、芳苑、埤頭各一間，沒日照中心的依序為線西、永靖、竹塘、大城。

埔鹽鄉65歲以上的老年人口占全鄉總人口數19%，高於全國值16.8%，縣政府和衛生局積極媒合籌設日照中心，今年5月由老五老基金會承辦，準備開幕就遇到台灣Covin-19本土疫情升溫，進入三級警戒，日照中心、關懷據點都停止開放和運作，埔鹽鄉日照中心直到今天才揭牌開幕，等待半年的長者歡欣鼓舞參加開幕典禮，隨後使用各項設施。

縣長王惠美說，日間照顧中心像「托老所」，大家會把小孩子送去托兒所，卻忽略年紀大的老人家也有照護的需求，埔鹽鄉是農業鄉，人口老化情形較嚴重，日照中心有半天和一天的照顧，安排許多學習活動，民眾把長者送過來，得到喘息的機會，長者在日照中心有課可上，有伴可聊天，延緩老化而且過得更快樂。

埔鹽鄉長許文萍表示，埔鹽鄉是農業鄉，人口老化比較嚴重，她就任以後經常思考能為埔鹽做什麼，別人不想做的她撿來做，因此在縣政府補助經費、老五老基金會努力及鄉公所全力協助，促成埔鹽第一間日照中心誕生，內部軟硬體不輸五星級旅館，讓日照中心像「老人托兒所」，為民眾分擔照顧長輩的責任。

財團法人老五老基金會執行長游麗裡也說，埔鹽日間照顧中心的設立一波三折，幸好縣政府補助經費、鄉公所全力協助，及埔南村長陳榮昭和埔南社區發展協會理事長陳承的幫忙，把二樓空間移作日照中心使用，她相信日間照顧只是一個開始，將逐步導入居家服務等其他服務，提供全面性照顧。