南投草屯植物公園保住了！手工藝園區繞地開發

南投縣政府規劃在草屯鎮植物公園區域開發「手工藝智慧產業園區」，但地方反彈盼保留綠地，重新調整基地面積，並完成環評、都計變更及甄選開發商，明天舉行委託開發簽約暨啟動開發儀式，預計明年3月開工，最快5月能對外招商。

縣府指出，手工藝園區基地座落在植物公園一帶，因周邊有台灣工藝研究發展中心，配合其學研特性和資源，打造智慧手工業及觀光工廠園區，讓傳統工藝走向創意產業及商品產業化，並有效活化利用縣有地，增加就業機會及帶動地方發展。

而該園區原訂開發面積約20.3公頃，但開發區域涵蓋生態植物公園、兒童公園，引發居民強烈反彈，就怕工業開發利用恐讓「全鎮最大的公園綠地」消失，地方公所一度至內政部都市計畫委員會陳情，縣府為此重新調整開發計畫保留綠地。

建設處長李正偉說，考量地方生態及休閒遊憩需求，縣長林明溱決定將植物及兒童公園排除於開發計畫內，該園區基地規模因此從20公頃縮減至13.94公頃，開發總經費約35.42億元，其中包含土地費用22.47億元，並加速執行開發作業。

而手工藝園區用地為縣有地，因此委託開發商需支付22.47億元的土地費用給縣府，依約分三期繳付，第一期約6.7億元已匯入，後續2筆土地費也都將會入縣庫，除增加縣庫收入，預估還能吸引逾20家廠商進駐，增加上千個就業機會。