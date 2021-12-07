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議員要求對公投表態 盧秀燕：反萊牛萊豬始終如一

中央社 / 台中7日電

台中市長盧秀燕至今未對4項公投表態，在藍綠台中市議員質詢下，盧秀燕今天表示，反萊牛與反萊豬的立場始終如一，對於守護食安、人民健康、環境生態的主張都予以支持。

台中市議會第3屆第6次定期會今天起展開市政總質詢，針對18日將登場的公投，上午有藍綠議員陳文政、蔡耀頡、張家銨、江肇國、賴佳微、周永鴻等人都要求盧秀燕表態，蔡耀頡等人更拿著看板到官員備詢席。

盧秀燕表示，對於守護食安、守護人民健康、守護環境生態的主張，都予以支持。有關萊豬、萊牛議題，她在當立委的時候，是黨內第一個簽署支持反美牛公投，跟現在反萊豬態度都是「始終如一」。

盧秀燕強調，民眾的健康至高無上，不能被妥協，也不能作為商業利益的交換，民眾的健康是要被堅持的。

至於公投綁大選議題，盧秀燕認為，總統選舉造成壅塞是選務辦不好，也不會因此取消總統選舉，議員及市長選舉如果某縣市壅塞，也不會取消選舉，因為是選務辦不好，只要節省人民時間，她都贊成。

對於民進黨議員張家銨指出，藻礁公投不過，會增加台中燃煤發電，等於阻礙燃氣發電，質詢盧秀燕是否同意時，盧秀燕反駁說，藻礁公投不過，不會增加台中燃煤發電，「因為妳也不會同意」。引發張家銨不滿，認為盧秀燕反質詢，態度不佳。

此外，對於顏家招待所部分被市府認定為違章建築部分，盧秀燕表示，法律均有相關規定，只要有違章建築經查報，當事人必須限期自行拆除或復原，若沒有在限期內完成，市府就會依法辦理排拆，據了解當事人已展開處理，市府會持續監督。

盧秀燕 公投

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