快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵高架下橋亂象多 黃國書：促地方與中央協力改善

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市東區進化路和南京路口段的台鐵高架橋下，公園預定地任其閒置。圖／黃國書服務處提供
台中市東區進化路和南京路口段的台鐵高架橋下，公園預定地任其閒置。圖／黃國書服務處提供

台中鐵路高架化2016年通車，沿線的綠空廊道近幾年陸續完工，東區進化路和南京路口段的高架橋下的公園預定地卻任其閒置，民眾隨意停車，鐵皮圍籬兩旁兩個世界。立委黃國書要求台鐵局應在半年內編列預算整地，完成原先規劃的公園等用途，拆除鐵皮圍籬，活化橋下空間。

黃國書昨邀相關單位會勘，在場單位最後協調，進化路至進德路鐵路高架橋下空間，北側是多目標公園使用，南側規劃為台鐵局工務使用。台鐵局將儘速將多目標公園的範圍提供給市府，以利後續簡易綠美化，供市民使用；黃國書也要求台鐵局編列預算半年內完成整地，儘速完成原規劃的用途，早日拆除鐵皮圍籬，活化橋下空間，土地充分的利用。

立委黃國書和議員何敏誠服務處聯合會勘，昨邀台鐵局、台中市政府有關單位會勘。黃國書表示，今年2月他會勘後，台鐵局已完成高架橋下的閒置土地規劃並發包，從豐原站至大慶站沿線共21公里將設置2454格小型車停車位及22個商場，明年農曆年前完成停車場整地。

除停車場和商場外，高架橋下沿線規劃多目標公園，但至今未開闢，隨意停車等亂象一堆。近年來猶如工地，有礙城市景觀，民眾等不到休憩綠帶空間。

黃國書與何敏誠議員服務處執行長何昆霖表示，圍籬未拆且空地雜草叢生，堆積廢棄物，地面高低差等問題叢生，這塊地緊鄰綠空廊道，常有民眾遊憩、騎單車，萬一發生意外，後果不堪設想，兩人建議市府建設局新工處與台鐵協調，活用空地，趕緊還給市民休閒空間。

台鐵 黃國書 高架橋

延伸閱讀

未參加會議還請款 科技部預算被凍300萬

遭指牽涉線民風暴突住院 黃偉哲暴瘦5公斤今首露面回應

「登峰計畫」轉型傳研究團隊斷炊 立委要中研院提報告

時力民調44％不同意稱「情治單位非國民黨」 朱立倫有話要說

相關新聞

影／山谷燈光節今梨山點燈 全台最高耶誕樹為台灣祈福

今晚的梨山地區很亮很不一樣，首次舉辦的山谷燈光節今晚點燈，梨山賓館前二棵高約28公尺的雪松化成耶誕樹，燦爛燈光照亮梨山的...

改造車半夜吵死人 盧秀燕籲中央修法車行改違法應連坐

台中市常有改造車四處流竄，尤其深夜噪音擾人，市議員蕭隆澤總質詢表示，「爆音車」在住宅區飆車，他要求市府想辦法取締。市長盧...

影／彰化埔鹽鄉13條舊路龜裂嚴重 縣府一口氣補助修完

彰化縣埔鹽鄉豐澤、打廉、三省和石埤這4村村長，先後透過鄉民代表會、鄉公所，向縣政府反映村內13條道路老舊龜裂嚴重，經實地...

影／2車碰撞翻滾1圈完美落地 里長：將與交通局會勘

台中市李姓女子今日下午駕駛自小客車，行經五廊街、貴和街口時，與王姓女子車輛發生碰撞，李所駕駛的進口休旅車因此360度翻轉...

影／合歡山路面結冰釀打滑追撞 百萬重機也「犁田」

大陸冷氣團雖減弱，但高山地區低溫持續籠罩，南投縣仁愛鄉台14甲線「水晶宮」武嶺至松雪樓路段部分路面結冰，昨有百萬重機因此...

國3彰化系統測速桿2個多月抓89件 最狂超速51公里

國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里交會處設立固定式測速照相桿，今年10月1日啟用，速限60公里，截至目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。