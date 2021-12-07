台鐵高架下橋亂象多 黃國書：促地方與中央協力改善

台中鐵路高架化2016年通車，沿線的綠空廊道近幾年陸續完工，東區進化路和南京路口段的高架橋下的公園預定地卻任其閒置，民眾隨意停車，鐵皮圍籬兩旁兩個世界。立委黃國書要求台鐵局應在半年內編列預算整地，完成原先規劃的公園等用途，拆除鐵皮圍籬，活化橋下空間。

黃國書昨邀相關單位會勘，在場單位最後協調，進化路至進德路鐵路高架橋下空間，北側是多目標公園使用，南側規劃為台鐵局工務使用。台鐵局將儘速將多目標公園的範圍提供給市府，以利後續簡易綠美化，供市民使用；黃國書也要求台鐵局編列預算半年內完成整地，儘速完成原規劃的用途，早日拆除鐵皮圍籬，活化橋下空間，土地充分的利用。

立委黃國書和議員何敏誠服務處聯合會勘，昨邀台鐵局、台中市政府有關單位會勘。黃國書表示，今年2月他會勘後，台鐵局已完成高架橋下的閒置土地規劃並發包，從豐原站至大慶站沿線共21公里將設置2454格小型車停車位及22個商場，明年農曆年前完成停車場整地。

除停車場和商場外，高架橋下沿線規劃多目標公園，但至今未開闢，隨意停車等亂象一堆。近年來猶如工地，有礙城市景觀，民眾等不到休憩綠帶空間。

黃國書與何敏誠議員服務處執行長何昆霖表示，圍籬未拆且空地雜草叢生，堆積廢棄物，地面高低差等問題叢生，這塊地緊鄰綠空廊道，常有民眾遊憩、騎單車，萬一發生意外，後果不堪設想，兩人建議市府建設局新工處與台鐵協調，活用空地，趕緊還給市民休閒空間。