地方不滿怡心園停工3個月 施壓田尾鄉公所帶隊抗議　

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程一波三折，被解約的原包商以終止契約結算數量有差異，向彰化法院聲請保全證據，縣府和原包商迄今沒達成圓滿協議，致使怡心園工程停擺，明年春節前無法完工，地方民眾為此遷怒田尾鄉公所，鄉公所承受強大壓力，近日內前往縣政府抗議，表明和鄉民站在同一邊不滿縣政府的立場。

田尾鄉怡心園是田尾公路花園的地標，田尾迎賓之心的工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，總經費1.28億元，2020年2月盛大動土，原訂今年2月完工，但工程預定延至今年5月仍未完工，縣政府6月23日終止合約，8月上網招標，9月2日重新發包。

新包商施工沒幾天，被通知彰化地院要保全證據，不能再動工，怡心園工程從9月7日到現在動彈不得，工地一片靜悄悄，地方盛傳明年春節前完工無望，遊客停車成了大問題，就把不滿的矛頭指向田尾鄉公所，認為沒積極為田尾鄉主張權益，導致好好沒事的一座怡心園，施工前、施工後看不出有何創意改變，形同浪費公帑又妨礙當地觀光事業。

鄉長林守政今天表示，「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」是縣政府向中央爭取經費和發包的重大工程，鄉公所自始至尾都插不上話，只能在施工期間發現問題，趕快向包商和縣政府反映，包商與縣政府爭執不下造成怡心園工程停擺，鄉公所心急卻無從置啄，不得不帶領鄉民到縣政府抗議，表達鄉公所和鄉民不滿好好一座怡心園搞成這樣的立場。

根據田尾迎賓之心規劃計畫工程的原包商向彰化地院主張，原契約價金為1億2800萬元，後來調整為1億3180萬4505元，原包商已實作5446萬5653元，縣政府實付4103萬9618元，未付3653萬5163元，原包商認為應收未收工程款的差額達2310萬9128元，向法院聲請保全現場已施作完成工程等證據。

縣政府城市既觀光發展處處長田飛鵬指出，9月15日城觀處、法官、原包商、台灣省土木技師公會和縣政府、包商的律師，共同會勘怡心園已施作工程，原包商提出280多項計價有爭議的項目，城觀處當場向法官說明，法官裁示交給土木技師公會鑑價，事後原包商要土木技師公會列出鑑價明細，土木技師公會也給了，原包商對280多項之中的21項仍有意見。

田飛鵬說，縣政府一再向彰化地院反映，怡心園工程事涉公共利益，可否從維護公利的角度，在會勘和確認爭議項目之後，讓新包商趕快施工，但縣政府到現在沒得到進一步消息，看來明年春節前怡心園不可能完工使用，田尾鄉公所有民意壓力要來抗議，縣政府能理解，將列出怡心園工程爭議事件處理期程向田尾鄉公所及鄉親說明。