顏家招待所部分違建拆了 顏寬恒敲下第1塊磚

台中市政府認定中國國民黨台中市第2選舉區立法委員補選參選人顏寬恒家族招待所部分違建，要求限期拆除。今天上午工人與機具進場，顏寬恒並坐上怪手親自敲下第1塊磚。

顏家招待所2日大門已拉起封鎖線，圍牆、大門等多處噴上紅色「拆」字，圍牆上還張貼「近日拆除，請勿停車」公告，今天上午工人及機具正式進場，展開拆除作業。

顏寬恒到場說明拆除作業，還親自啟動怪手敲下第1塊磚後表示，一切依法規定，該做就做、該拆就拆，即使是弟弟的房子也絕不手軟。

顏寬恒家族位於台中南屯區楓樹段公共設施保留地興建的招待所，被指大門及圍牆涉違建。台中市府都市發展局11月29日前往勘查後，認定3處屬違建。

都發局表示，經認定在合法建築物兩側有增建，另臨近大同九街有加蓋1間小建物共3處違建，開立違章建築認定通知書，發函限期14天內自行拆除，否則將依違章建築排拆優先順序原則辦理。