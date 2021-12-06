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台中通過第三次電業加嚴排放標準 環保局：全國最嚴格

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市電力第三次加嚴標準，台電表示中火有減排決心。聯合報系資料照片
台中市電力第三次加嚴標準，台電表示中火有減排決心。聯合報系資料照片

台中市第三次電力業加嚴標準，今年10月通過，環保局昨將加嚴標準送市議會審議，同意備查。環保局長陳宏益說，這是目前國內最嚴格的排放標準，大幅降低硫氧化物排放，另針對重金屬汞加嚴排放。

電力設施是台中市最大固定汙染源，環保署2012年訂定懸浮微粒年平均15微克，但台中市直到2017年的年平均值仍是20.2微克，未符合國家標準，為加速改空品，第三次修正加嚴汙染物排放標準限制，這次並增訂汞及其化合物氯化氫排放值。

陳宏益指出，粒狀物從全國最新標準20降到15微克，硫氧化物從60降低到25ppm，氮氧化物從85、70ppm將到50、25ppm，特別的是把重金屬汞從5微克下降到1.8微克。

台電表示，目前第1至4號機2020年完成防制設備改善工程，排放濃度可符合這次加嚴排放標準，未來5到10號機接續進行，並利用大修期間先局部改善工作，汙染物排放濃度再進一步降低，展現台中電廠積極減排的決心。

台中市 台電

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