南投鹿谷鄉今年冬茶繳茶5025件 全部送茶改場DNA分子鑑定

南投縣鹿谷鄉農會最著名的冬茶評鑑，完成今年繳茶作業後，農會指出冬茶繳交總數共5025件，由於入選茶身價可望上漲，農會宣布除檢附台灣農產品追溯系統QR-code外，同時全部茶樣均採用「DNA分子鑑定」新制，經查出非台灣茶，一律列入不合格淘汰名單，並公布姓名，繳茶者不得有異議。

鹿谷鄉農會以凍頂烏龍茶聞名於世，每年以春茶和冬茶產量產值最優，從1976年首度開辦茶葉評鑑，迄今已45年，參賽件數從最初的300件，最高一度成長近7000件，如今件數多半維持在5000件左右。

茶農指出，今年因採茶季節雨量適度，加上冬季氣溫夠低，相信大家的品質都不錯，因此周末假日受理茶樣繳交作業，不但將會場擠得水洩不通，農會也特別設置5組「快速繳茶」平台，從驗證報名號次、送件交茶、稱重、篩檢、藥測迄封簽，全程迅速嚴謹通關

鹿谷農會表示，由於國外進口的綠茶及紅茶約占全國茶葉的8成，近來不肖業者甚至將越南茶與台灣茶混裝，並以「台灣茶」名義銷售，行政院長蘇貞昌要求相關部會查處違法情形，食安辦啟動聯合稽查，進而確保茶葉品質及消費大眾權益。