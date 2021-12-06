比台中還嚴格 南投將納管電子煙全面禁止販售

全台縣市陸續制定自治條例將電子煙納管，南投縣今年也擬訂「南投縣電子煙危害防制自治條例」草案，且經縣務會議通過，本月可望送縣議會臨時會審議，經三讀通過，並送中央核定後公布施行，未來將全面禁售電子煙，比台中還更嚴格。

縣府指出，電子煙是近年新興菸品，歐盟卻發現電子煙內含有超過逾41種有害物質，不論是抽煙或暴露於二手煙等都恐誘發呼吸道、眼部等相關病症，但現行菸害防制法對其卻未明確規範，而國內監管制度不明確，恐危害民眾健康。

此外，市面上電子煙購買容易，造型多元，口味多樣化，更因界定上「非菸品」，造成青少年使用比例上升，衛生局表示，為維護兒少健康，且有鑑於各縣市陸續將電子煙納管制定自治條例，今年跟進擬訂相關草案，並送縣務會議討論通過。

而「南投縣電子煙危害防制自治條例」草案制定重點包括電子煙及相關器物不得製造、輸入、販賣、展示及廣告，也不得供應給未滿18歲者，違者處以1萬以上、5萬元以下罰鍰，查獲得連續處罰；另，禁菸區也全面禁止吸食電子煙。

同時，禁菸區不得吸食電子煙，孕婦不得吸食電子煙，未滿18歲者除不得吸食，更禁止持有電子煙及相關器具；未成年且未婚者，其父母或監護人須督促孩子參加戒導教育，若未參加或違反上述規定，可處以2000元以上、1萬元以下罰鍰。

另，台中市電子煙相關條例並未禁止販售，南投則明訂禁售，衛生局表示，禁止業者製造及買賣是依據「菸害防制法」第14條為母法進行規範，而該草案明天會送繳縣議會，待議會臨時會審議通過，並送衛生福利部核定後，即可公告施行。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康