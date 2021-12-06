松竹站周邊塞車有解 中市府推南興三路打通工程

台中捷運與台鐵共構的松竹站周邊尖峰時刻易塞車，中市府將打通南興三路銜接僑孝街計畫道路，解決問題。今天舉行開工典禮，台中市長盧秀燕指出，完工後將節省15至30分鐘車程。

台中市政府建設局規劃「北屯區東光路（南興三路打通至僑孝街）計畫道路開闢工程」，斥資約新台幣7820萬元，將打通長62公尺、寬20公尺道路，預計明年3月完工，提升周邊交通安全及便利。

盧秀燕今天在開工典禮中致詞指出，松竹站為台鐵與台中捷運共構的樞紐，隨著捷運綠線開通後，旅客量逐漸增加，加上北屯區近年有許多重劃區及區段徵收開發完成，大量人口持續移入，因此，開放松竹車站前後區域通行是地方一直期待的要事。

盧秀燕表示，目前市府正逐步辦理東光路道路開闢及周邊路網建置，這次推動南興三路打通至僑孝街工程，路程雖短，但對北屯區舊社里的交通串連極有助益，因此她拍板定案一定要做。完工後將可節省民眾15至30分鐘車程，提升交通安全及便利。

盧秀燕在會中也特別感謝交通部台灣鐵路管理局配合辦理土地無償撥用，使這項道路工程能順利開闢，市府也以工程總經費7820萬元進行徵收及施工，感謝北屯區在地市議員支持促成，完善舊社里周邊通行需求，未來還會繼續打通，讓這一帶四通八達。