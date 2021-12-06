快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

松竹站周邊塞車有解 中市府推南興三路打通工程

中央社 / 台中6日電

台中捷運台鐵共構的松竹站周邊尖峰時刻易塞車，中市府將打通南興三路銜接僑孝街計畫道路，解決問題。今天舉行開工典禮，台中市長盧秀燕指出，完工後將節省15至30分鐘車程。

台中市政府建設局規劃「北屯區東光路（南興三路打通至僑孝街）計畫道路開闢工程」，斥資約新台幣7820萬元，將打通長62公尺、寬20公尺道路，預計明年3月完工，提升周邊交通安全及便利。

盧秀燕今天在開工典禮中致詞指出，松竹站為台鐵與台中捷運共構的樞紐，隨著捷運綠線開通後，旅客量逐漸增加，加上北屯區近年有許多重劃區及區段徵收開發完成，大量人口持續移入，因此，開放松竹車站前後區域通行是地方一直期待的要事。

盧秀燕表示，目前市府正逐步辦理東光路道路開闢及周邊路網建置，這次推動南興三路打通至僑孝街工程，路程雖短，但對北屯區舊社里的交通串連極有助益，因此她拍板定案一定要做。完工後將可節省民眾15至30分鐘車程，提升交通安全及便利。

盧秀燕在會中也特別感謝交通部台灣鐵路管理局配合辦理土地無償撥用，使這項道路工程能順利開闢，市府也以工程總經費7820萬元進行徵收及施工，感謝北屯區在地市議員支持促成，完善舊社里周邊通行需求，未來還會繼續打通，讓這一帶四通八達。

台中捷運 盧秀燕 台鐵

延伸閱讀

影／蘇治芬爆料扯顏家 顏寛恒：說故事的指控無從回應

顏寬恒反擊控：民進黨帶候選人跑公投餐會是否涉賄？

三接公投攸關中市空品 環團與綠營民代要盧秀燕表態

謝金燕今年沒唱跨年 唯一公開露面今獻給台中購物節

相關新聞

台中飼主注意！毛小孩隨處便便 最快下周開罰6000元

台中家有毛小孩注意囉！台中市環保局將加重處罰「遛狗留便」行為，目前依法開罰1200元，議員要求從重處罰。環保局長陳宏益說...

中捷首展「最初的感動」照片展 45名顱顏兒成長故事

台中捷運市府站今天起舉行「最初的感動」照片展，展出45位顱顏兒的照片，一家人與孩子奮鬥的故事，讓照片說話，展期至本月16...

台中通過第三次電業加嚴排放標準 環保局：全國最嚴格

台中市第三次電力業加嚴標準，今年10月通過，環保局昨將加嚴標準送市議會審議，同意備查。環保局長陳宏益說，這是目前國內最嚴...

南投鹿谷鄉今年冬茶繳茶5025件 全部送茶改場DNA分子鑑定

南投縣鹿谷鄉農會最著名的冬茶評鑑，完成今年繳茶作業後，農會指出冬茶繳交總數共5025件，由於入選茶身價可望上漲，農會宣布...

比台中還嚴格 南投將納管電子煙全面禁止販售

全台縣市陸續制定自治條例將電子煙納管，南投縣今年也擬訂「南投縣電子煙危害防制自治條例」草案，且經縣務會議通過，本月可望送...

台中烏日區南里里風雨球場今啟用 將再興建8座風雨球場

台中市烏日區南里里籃球場是社區民眾的綜合活動廣場，但大熱天及雨天時無法運動，市府因此籌編預算並向教育部體育署爭取經費，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。