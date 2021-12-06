台中烏日區南里里風雨球場今啟用 將再興建8座風雨球場

台中市烏日區南里里籃球場是社區民眾的綜合活動廣場，但大熱天及雨天時無法運動，市府因此籌編預算並向教育部體育署爭取經費，以979萬餘元進行籃球場已破的地面改善，以及增設風雨棚架及廁所；市長盧秀燕上午出席啟用典禮，感謝民代與里長支持，共同營造優質友善社區運動環境。

包括台中市高爾夫球協會理事長、前立委顏寬恒，以及運動局長李昱叡、市議員吳瓊華、烏日區長林崇懿、南里里里長蔡敏陽等人均出席。盧秀燕感謝他們反映地方心聲，以及為建設爭取經費。

盧秀燕指出，這座球場原本因地面破損，又常遇上天氣炎熱或下雨，一年大半時間無法使用，因此市府重新鋪設地面、增設風雨棚架及燈具，球場周邊也設置廁所、休憩座椅；另也將在球場旁空地建置風雨棚架，供在地鄉親休憩使用。

她說，國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段已完工、烏日區第四公墓也轉型為1.95公頃的東園稻田森林公園；市府目前正積極建設烏日綜合社會福利館，預計明年底完工，館內設有托嬰中心、親子館，屆時歡迎爸媽帶小孩前來遊玩。