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台中烏日區南里里風雨球場今啟用 將再興建8座風雨球場
台中市烏日區南里里籃球場是社區民眾的綜合活動廣場，但大熱天及雨天時無法運動，市府因此籌編預算並向教育部體育署爭取經費，以979萬餘元進行籃球場已破的地面改善，以及增設風雨棚架及廁所；市長盧秀燕上午出席啟用典禮，感謝民代與里長支持，共同營造優質友善社區運動環境。
包括台中市高爾夫球協會理事長、前立委顏寬恒，以及運動局長李昱叡、市議員吳瓊華、烏日區長林崇懿、南里里里長蔡敏陽等人均出席。盧秀燕感謝他們反映地方心聲，以及為建設爭取經費。
盧秀燕指出，這座球場原本因地面破損，又常遇上天氣炎熱或下雨，一年大半時間無法使用，因此市府重新鋪設地面、增設風雨棚架及燈具，球場周邊也設置廁所、休憩座椅；另也將在球場旁空地建置風雨棚架，供在地鄉親休憩使用。
她說，國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段已完工、烏日區第四公墓也轉型為1.95公頃的東園稻田森林公園；市府目前正積極建設烏日綜合社會福利館，預計明年底完工，館內設有托嬰中心、親子館，屆時歡迎爸媽帶小孩前來遊玩。
盧秀燕說，她上任後積極推廣酷城市、酷運動，規畫要建設12座戶外風雨球場及4座戶外風雨運動場，總經費約1億6千萬元，目前已完成4座戶外風雨球場。此外，台中近年推動運動效益逐步彰顯，中華職棒中信兄弟睽違11年封王、今年全國運動會電子競技也包辦個人與團體的金牌，成果豐碩。
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