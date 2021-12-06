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外送平台只信消費者？ 外送員截圖留證仍被扣1000元
外資外送平台近日在台中連續發生兩件與合作店家與外送員的糾紛，但不論業者或外送員都無法與外送平台有通暢的陳情或申訴管道，導致權益受損。
台中市議員羅廷瑋今開記者會表示，近日接獲民眾陳情，指自己是外資平台合約司機依據系統告知送貨，顧客臨時取消並通知司機，貨品送給司機，司機趕緊向系統回報未收款，沒想到客人兩小時後向客服回報有給司機現金1000元，平台公司系統只聽從顧客方說法，不顧司機方有截圖證據，向系統外資資方反應無效，司機遭無故扣薪1000元。
另一件則是店家投訴，自己未加入外送平台，但系統顯示出他們店家的資料，且一杯飲料要價1299元，店家申請要拿回權益時，外送平台卻說不能用重複店名申請加入，明顯系統作業疏失。
另有店家指出，常有消費者收到餐後，卻申訴自己的餐少了吸管等餐具，或是少飲料等，但業者也提供店內錄影，顯示出餐時都一再檢查，但平台仍要求店家須吸收所有套餐的費用，有時一天發生兩三次，業者如何忍受虧損？店家希望政府比照其他國家，對外送平台應有管理規定，不要為了平台業者吸客， 犧牲店家與外送員的權益。
羅廷瑋呼籲外資外送平台，應建構完善的客服系統服務配合廠商，也應有通管道提供外送員申訴；他表示，與平台配合的司機或店家若有任何消費爭議可以跟羅廷瑋聯絡，捍衛自己的權益！
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