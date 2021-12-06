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彰化縣府啟動升格直轄市案 如獲議會通過即向中央申請

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天向縣議會提案爭取改制直轄市如獲通過，升格改制直轄市案後續將遞交申請書送內政部爭取升格。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天向縣議會提案爭取改制直轄市如獲通過，升格改制直轄市案後續將遞交申請書送內政部爭取升格。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天向縣議會提案爭取改制直轄市及成立青年發展處，兩案並經議長謝典林及程序委員同意，列入本次臨時會議程討論，如獲通過，升格改制直轄市案後續將遞交申請書送內政部爭取升格，青年發展處則預定明年初成立。

縣府指出，彰化縣目前人口數約126萬，除了擁有豐富的歷史文化，南北交通的樞紐，也是全國工商重鎮，彰化平更一直是台灣糧倉，依照地方制度法第4條第1項，彰化縣在文化、經濟、政治、城市規模及人口數早已符合升格為直轄市。

縣府指出，縣府曾於2009年由府會共同爭取改制直轄市，但未獲中央通過。十餘年來，受限於「縣」層級，資源不若直轄市甚至省轄市充沛，導致都市發展明顯受到鄰近台中市升格直轄市後的磁吸效應影響，亟待突破，希望這個具有高度共識的民意，在各界人士齊心推動下，順利爭取改制，讓建縣即將300年的彰化，改變未來發展的新契機。

至於成立青年發展處一案，因為經統計彰化縣2020年底青年人口(15歲至44歲)人口數約有53萬7544人，目前青年事務業務分散9個局處，資源分散影響青年業務的推動，因應社會發展趨勢並落實青年發展政策，將規劃在明年初成立青年發展處。

人事處長張正一表示，縣府一級單位青年發展處成立後，除了統一事權外，進一步重新整合青年培訓、公共參與、就業創業等業務範疇，也凸顯縣府重視青年的需求，讓青年樂於留鄉、返鄉，促進彰化發展。

彰化縣政府今天向縣議會提案爭取改制直轄市如獲通過，升格改制直轄市案後續將遞交申請書送內政部爭取升格。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天向縣議會提案爭取改制直轄市如獲通過，升格改制直轄市案後續將遞交申請書送內政部爭取升格。圖／彰化縣政府提供

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