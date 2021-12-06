彰化縣議會70年來第一個自治條例 將強化公寓大廈管理

鑑於彰化市喬友大樓大火釀成4死22傷慘痛教訓，時代力量彰化縣議員吳韋達認為除了消防救災以外，建築物安全檢查與管理也很重要，提案制訂「彰化縣七層以上公寓大廈管理維護自治條例」草案，已有三分之一不分黨派議員連署，這也是彰化縣議會成立70年來，由縣議員提案制訂的自治條例，彰化縣政府正擬定對案，合併送議會審議。

吳韋達今天上午在縣議會廣場說明自治條例的草案內容，共有19條，邀請分屬國民黨、民進黨、民眾黨及無黨籍議員，包括劉淑芳、曹嘉豪、陳銌銌、莊陞漢、黃千宴等人出席，同表支持；喬友大樓大火殉職消防員陳志帆的父親也列席，表示建管、消防安全檢查越嚴格越好，才能保障人民的安全，希望陳志帆是最後一個犧牲者，讓「火神不再掉眼淚」。

吳韋達說，為避免喬友大樓大火遺憾發生，有必要針對全縣634棟七層以上建築物進行公共安全總檢討，但依現行中央訂定的「公寓大廈管理條例」並未強制規範在此一條例施行前的公寓大廈應設立管理委員會，容易衍生公共安全問題，因此自治條例要求全縣七層以上公寓大廈應設立管理組織，以提升住戶安全及品質。

此外，為保障經濟、社會弱勢者的居住安全，草案規定由縣府編列預算協助進行公共安全檢查，並購置必要的消防安全設備，同時鼓勵開設逃生計畫的課程，提升縣民防災意識；鑑於高雄城中城大火教訓，草案也強制要求複合用途的建築物供營業使用場所即使閒置未使用，也應檢修申報，並賦與消防人員強制檢查的公權力。