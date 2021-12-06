山谷燈光節明點燈 梨山耶誕樹與谷關萬朵玫瑰燈海同亮

交通部觀光局參山國家風景區管理處首次辦理「山谷燈光節」照亮梨山谷關，明晚將在海拔1956公尺的梨山賓館前點亮兩棵高28公尺的雪松聖誕樹，為台灣祈福；谷關溫泉公園也種下萬朵LED玫瑰燈海，麋鹿奔馳在萬朵玫瑰上很亮眼，周末還有原民歌舞表演活動，展期至明年1月2日。

參山處代理處長曹忠猷表示，這是梨山谷關首次辦理燈光節，為了結合梨山風景區的原民節慶活動，營造耶誕佳節及歡慶新年的幸福氛圍。

這次燈光節亮點將梨山賓館前方兩棵具有歷史意義的雪松，融合水蜜桃、梨、蘋果與甜柿等梨山特產的金色光彩，以及象徵天上浩瀚星河的深邃藍光，透過數萬顆LED燈具，打造為雲端上的聖誕樹「Trahu！光耀梨山」，再搭配每半小時的浪漫聲光秀，將成為梨山的新亮點。