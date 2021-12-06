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葫蘆墩國小糖葫蘆劇團新劇「Time’s up」 免費索票

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供

台中市豐原區葫蘆墩國小糖葫蘆劇團推出年度新劇「Time’s up」，12月17日（周五）將在葫蘆墩文化中心公演，提供民眾免費索票欣賞，最近開放索票後，晚場已登記額滿，目前午場1點30分尚有座位，民眾可上網登記索票。

葫蘆墩國小校長柯志明表示，「糖葫蘆劇團」成立15年，編導雷曉青以專業培訓課程指導和出色精彩的劇本故事，帶領劇團在全國戲劇競賽獲得多次優異成績，得奬新劇並每年於葫蘆墩文化中心演出，得到親子民眾熱烈迴響。

今年推出自編童話「Time’s up」，以守時規律為主題，貫串孩子們熟悉的童話，藉由童趣的語彙，激發孩童對時間議題的省思；也希望孩子於專業舞台的演出，與社區民眾分享葫蘆墩國小發展美感與表演藝術教育成果。

劇團編導雷曉青表示，因察覺孩子們常常忽略「時間」的重要性而發想創作「Time’s up」，劇情巧妙將時間和規律的觀念與經典童話連接，例如超過12點的灰姑娘、太早跑進山洞的阿里巴巴、委屈太久的豬小弟等，許多耳熟能詳的故事主角因為時間的失誤而面臨崩解的危機，透過主角為各個童話逆轉窘境時，開始檢討時間觀念，一改陋習，蛻變成嶄新的自己。

糖葫蘆劇團推新劇「Time’s up」將在12月17日演出，下午1點30場次尚有座位可上網登記免費索票入場欣賞，網址：https://reurl.cc/V5boOQ

葫蘆墩文化中心提醒民眾，入館請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並全程佩戴口罩，更多展覽詳情可至中心網站(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)查詢。

糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供

口罩 實聯制

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