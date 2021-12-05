彰化火車站耶誕樹點燈 繽紛燈飾美不勝收

為迎接耶誕節到來，彰化市公所與彰化縣音樂河社會福利協會今天在彰化火車站廣場舉辦耶誕點燈晚會，由彰化市長林世賢、教會牧長等貴賓倒數及祝福禱告下，點亮耶誕樹，繽紛燈飾綻放光芒，瀰漫著濃濃耶誕節氣息。

林世賢市長表示，今年除彰化火車站布置耶誕樹外，為了替明年到來彰化扇形車庫100週年暖身，市公所與臺鐵局合作，結合聖誕節與鐵道主題舉辦「扇庫風華再現-鐵支路聖誕嘉年華」系列活動，訂12月25、26在戶羽機關車園區舉行，敬請期待。

今晚在彰化火車站的點亮耶誕燈飾系列活動，燈飾布置以彰化車站為起點，沿跨站天橋、後站扇步道，一直延伸至戶羽機關車園區，並規劃奇幻聖誕樹、心願奇幻光廊、愛心光廊、琉璃仙境、聖誕禮讚等燈飾主題。