聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化火車站耶誕樹點燈 繽紛燈飾美不勝收
為迎接耶誕節到來，彰化市公所與彰化縣音樂河社會福利協會今天在彰化火車站廣場舉辦耶誕點燈晚會，由彰化市長林世賢、教會牧長等貴賓倒數及祝福禱告下，點亮耶誕樹，繽紛燈飾綻放光芒，瀰漫著濃濃耶誕節氣息。
林世賢市長表示，今年除彰化火車站布置耶誕樹外，為了替明年到來彰化扇形車庫100週年暖身，市公所與臺鐵局合作，結合聖誕節與鐵道主題舉辦「扇庫風華再現-鐵支路聖誕嘉年華」系列活動，訂12月25、26在戶羽機關車園區舉行，敬請期待。
今晚在彰化火車站的點亮耶誕燈飾系列活動，燈飾布置以彰化車站為起點，沿跨站天橋、後站扇步道，一直延伸至戶羽機關車園區，並規劃奇幻聖誕樹、心願奇幻光廊、愛心光廊、琉璃仙境、聖誕禮讚等燈飾主題。
彰化火車站燈飾展期自今天（5）起至明（111）年1月4日，展出時間車站及跨站天橋區下午5時到晚間10時、後站扇步道及戶羽機關車園區則是從下午5時到晚間8時。 詳細活動資訊可至「彰化300玩得豐。彰化市公所城觀課」臉書或彰化市公所官方網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言