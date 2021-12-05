謝金燕今年沒唱跨年 唯一公開露面今獻給台中購物節

台中購物節10月10日開跑以來，代言人「姐姐」謝金燕今現身，與市長盧秀燕「雙燕」合體宣傳購物節，加碼抽出兩位百萬現金得主。

市長盧秀燕說，已預告台中購物節消費登錄若破200億元，將請謝金燕為市府抽出加碼百萬大獎，今天現身也是她今年度唯一次公開露面，特別獻給台中購物節。

距離台中購物節截止只剩5天，12月21日冬至當天壓軸抽出附車位的千萬好宅，活動期間有在台中消費要把握機會登錄發票，麗寶集團贊助位在北區、20.52坪房屋。

「很開心擔任代言人！」謝金燕說，很久沒有露面了，今年沒規劃唱跨年，期盼疫情趕快退散，也很恭喜台中購物節能有這麼好的成績。

今加碼抽的兩位百萬奬金幸運得主，包括台中北區的陳小姐，當電話接通後，陳小姐不敢置信的說「是真的嗎？」她透露懷孕中，盧秀燕笑稱是寶寶帶來了好運。