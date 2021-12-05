快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝金燕今年沒唱跨年 唯一公開露面今獻給台中購物節

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
謝金燕今年唯一公開露面獻給台中購物節。記得陳秋雲/攝影
謝金燕今年唯一公開露面獻給台中購物節。記得陳秋雲/攝影

台中購物節10月10日開跑以來，代言人「姐姐」謝金燕今現身，與市長盧秀燕「雙燕」合體宣傳購物節，加碼抽出兩位百萬現金得主。

市長盧秀燕說，已預告台中購物節消費登錄若破200億元，將請謝金燕為市府抽出加碼百萬大獎，今天現身也是她今年度唯一次公開露面，特別獻給台中購物節。

距離台中購物節截止只剩5天，12月21日冬至當天壓軸抽出附車位的千萬好宅，活動期間有在台中消費要把握機會登錄發票，麗寶集團贊助位在北區、20.52坪房屋。

「很開心擔任代言人！」謝金燕說，很久沒有露面了，今年沒規劃唱跨年，期盼疫情趕快退散，也很恭喜台中購物節能有這麼好的成績。

今加碼抽的兩位百萬奬金幸運得主，包括台中北區的陳小姐，當電話接通後，陳小姐不敢置信的說「是真的嗎？」她透露懷孕中，盧秀燕笑稱是寶寶帶來了好運。

另一名龍井區的劉先生，第一次接通後以為是詐騙電話立刻掛斷，第二次接通才相信自己中了獎，相當興奮。劉先生說，他自桃園搬來台中，因新居落成，在全國電子購買10多萬元家電，沒想到這筆消費會中大獎，太開心了！

謝金燕與台中市長盧秀燕一起抽出2名百萬獎金幸運兒。記者陳秋雲/攝影
謝金燕與台中市長盧秀燕一起抽出2名百萬獎金幸運兒。記者陳秋雲/攝影

盧秀燕 桃園 謝金燕 台中市

延伸閱讀

台中購物節消費破240億 代言人謝金燕抽百萬現金獎

台中警員撞違規轎車亡 盧秀燕靈前悼念：他是家人

高嘉瑜遭男友施暴 盧秀燕臉書送暖：家暴更不能原諒

台中購物節登錄破200億元 加碼2組百萬現金獎

相關新聞

台中飼主注意！毛小孩隨處便便 最快下周開罰6000元

台中家有毛小孩注意囉！台中市環保局將加重處罰「遛狗留便」行為，目前依法開罰1200元，議員要求從重處罰。環保局長陳宏益說...

彰中人是哈巴狗？ 林田富致歉：是形容男生對女生的尊重

彰化縣副縣長林田富昨天在彰化女中校慶致詞時，稱校門外有一群彰中人「就像哈巴狗一樣」，林田富「輕鬆」變「輕浮」的講話，雖然...

台中柳川惡臭難擋 「狗都拒絕玩水」

台中柳川二期工程的北區段汙水截流與中正公園設置小型淨水場已完工半年，還設親水空間提供民眾休憩，但臭味仍強烈，市議員賴佳微...

台中通過第三次電業加嚴排放標準 環局：全國最嚴格

台中市第三次電力業加嚴標準，今年10月通過，環保局昨將加嚴標準送市議會審議，同意備查。環保局長陳宏益說，這是目前國內最嚴...

鹿谷鄉今年冬茶繳茶5025件 全部送茶改場DNA分子鑑定

南投縣鹿谷鄉農會最著名的冬茶評鑑，完成今年繳茶作業後，農會指出冬茶繳交總數共5025件，由於入選茶身價可望上漲，農會宣布...

比台中還嚴格 南投將納管電子煙全面禁止販售

全台縣市陸續制定自治條例將電子煙納管，南投縣今年也擬訂「南投縣電子煙危害防制自治條例」草案，且經縣務會議通過，本月可望送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。