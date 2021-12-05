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彰化新港十八庄送大爐 陣頭齊聚伸港福安宮好熱鬧
彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天熱鬧舉辦「送大爐」、「犒兵賞將」、「謝神大戲」等活動，下午由今年值年爐主定興村興安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，由縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式，12月12日明年值年爐主曾家村正安宮上午再迎接聖大爐回村。
王惠美表示，彰化新港十八庄送大爐在2020年登錄為民俗類無形文化資產，希望透過文化的傳承，讓鄉親瞭解送大爐的傳統活動，感謝這次大家有錢出錢、有力出力共同來完成。
文化局表示，彰化新港十八庄送大爐歷史可追溯至日治時期，當時因為謀生不易與資源匱乏，伸港濱海，經泥沙淤積而形成海埔新生地，地方仕紳鑒於十八庄居民分散，透過合作闢植開墾，加上商賈貿易帶來媽祖信仰，遂以福安宮為中心，發起十八庄共同輪迎媽祖的信仰活動，海口文化與媽祖信仰為共同生活經驗，從此確定十八庄彼此信仰聯庄關係。
彰化新港十八庄送大爐包含三大祭祀儀式：巡營釘符、送大爐、謝平安。其中送大爐儀式是在地最重要的民俗文化活動，透過十五村十八庄輪值祭祀聖大爐，於冬至前將聖大爐送回伸港福安宮，再由下一年值年爐主村來迎奉，一送一迎循環，各村輪流將聖爐迎至村莊祭祀，祈求媽祖保佑居民安居樂業、民生風調雨順、經濟五穀豐登。
文化局表示，新港十八庄涵蓋伸港十四村與和美鎮一里，送大爐民俗是由年底送大爐、年初媽祖生暨釘符、七月普渡、秋季媽祖飛昇日等四大儀式貫穿一整年的年節行事，而每一個科儀的舉行，往往是各庄全體動員，且和美單一里並沒有因為地域不同而隨著時代演進而與伸港村庄脫鉤，足見歷史傳承的價值與永續保存的必要，此民俗具備特色文化與獨立儀式，2020年經彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產。
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