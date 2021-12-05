彰化新港十八庄送大爐 陣頭齊聚伸港福安宮好熱鬧

彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天熱鬧舉辦「送大爐」、「犒兵賞將」、「謝神大戲」等活動，下午由今年值年爐主定興村興安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，由縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式，12月12日明年值年爐主曾家村正安宮上午再迎接聖大爐回村。

王惠美表示，彰化新港十八庄送大爐在2020年登錄為民俗類無形文化資產，希望透過文化的傳承，讓鄉親瞭解送大爐的傳統活動，感謝這次大家有錢出錢、有力出力共同來完成。

文化局表示，彰化新港十八庄送大爐歷史可追溯至日治時期，當時因為謀生不易與資源匱乏，伸港濱海，經泥沙淤積而形成海埔新生地，地方仕紳鑒於十八庄居民分散，透過合作闢植開墾，加上商賈貿易帶來媽祖信仰，遂以福安宮為中心，發起十八庄共同輪迎媽祖的信仰活動，海口文化與媽祖信仰為共同生活經驗，從此確定十八庄彼此信仰聯庄關係。

彰化新港十八庄送大爐包含三大祭祀儀式：巡營釘符、送大爐、謝平安。其中送大爐儀式是在地最重要的民俗文化活動，透過十五村十八庄輪值祭祀聖大爐，於冬至前將聖大爐送回伸港福安宮，再由下一年值年爐主村來迎奉，一送一迎循環，各村輪流將聖爐迎至村莊祭祀，祈求媽祖保佑居民安居樂業、民生風調雨順、經濟五穀豐登。