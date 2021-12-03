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台中清水橋頭居民抗議設基地台 中華電信：對人體無慮

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市清水區橋頭里40多位居民，今天中午到民有路118號前抗議業者架設基地台。圖／翻攝自GOOGLE MAP
台中市清水區橋頭里40多位居民，今天中午到民有路118號前抗議業者架設基地台。圖／翻攝自GOOGLE MAP

台中市清水區橋頭里40多位居民，今天中午到民有路118號前抗議，橋頭里長林瑤卿表示，業者不聽地方意見，執意架設基地台，里民憂心電磁波損害健康。中華電信回應，該處是架設小型簡易基地台，電磁波完全符合國家NCC規定，對人體無慮，已先停工，將傾聽里民意見，解說疑慮。

今天中午12點多，40多位里民到清水區橋頭里民有路118號前抗議，民眾與施工業者僵持現場，下午近2點才各自離開。

橋頭里長林瑤卿說，業者不顧地方居民反對，執意要在空屋屋頂架設基地台，附近住戶多，不少人擔心電磁波會導致身體病變，已抗議多次，未料今天工班又要施工，他氣得抗議。

據附近居民透露，架設基地台的空屋是陳姓屋主所有，未住在該處，今天居民抗議，屋主也沒有出面。林瑤卿說，他日前多次跟中華電信抗議，也打電話1999反映，卻未獲相關單位善意回應，「實在惡霸」。

中華電信徐姓工程人員表示，基於服務大眾精神，架設基地台初衷也是為改善該處訊號問題，且在頂樓是架設小型簡易式基地台，電磁波完全合乎國家NCC規定，對人體無慮。

中華電信強調，目前已先停工，將蒐集相關里民意見，雙方進行溝通、說明，一切公開透明。

基地台 NCC

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