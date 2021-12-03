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好孕到！埔里分局女警警眷陸續懷孕 將迎來5個警察寶寶

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
埔里分局今年底至明年中將一口氣迎來5個警察寶寶，創下分局有史以來的另類好紀錄。圖／埔里分局提供
埔里分局今年底至明年中將一口氣迎來5個警察寶寶，創下分局有史以來的另類好紀錄。圖／埔里分局提供

南投縣埔里分局最近喜事連連，不僅女警人數大幅成長，上周更一口氣有11輛嶄新警車到位，而分局內女警及警眷更是「好孕到」，在在全國少子化問題日益嚴重下，今年底至明年中即將一口氣迎來5個警察寶寶，創下埔里分局有史以來的另類紀錄。

埔里分局過去培育出多位優秀女分局長，女警人數也在短短幾年內由個位數一路攀升至雙位數，今年度更曾經高達15人之多，今年迎來新局長胡淑淨後，在工作表現上更是巾幗不讓鬚眉，屢破毒品、詐欺等案件，為充滿陽剛色彩的工作環境增添些許柔和的氣氛。

埔里分局表示，近年來警察機關性別男女倍比逐年下降，女性員警人數呈上升趨勢，目前全台灣女性從警人數已突破萬人大關，然而女性執勤不但可以扮演好警察角色，也因為與生俱來較男性更貼心、細心的人格特質，在處理性侵或家庭暴力案件時，亦比男性員警更為適宜，也更能讓民眾感受到警察人員，除了陽剛特質以外的溫暖。

特別是，埔里分局近來在維護治安上頻頻繳出成績單，也不忘兼顧家庭生活，分局內女警及警眷共同響應「大肚專案」，未來陸續在今年底至明年中，即將先後迎來5個警察寶寶，面對在全國少子化問題，率先讓「勇敢結婚、放心生」不再是口號，為少子化的的國安危機增產報國。

埔里分局今年底至明年中將一口氣迎來5個警察寶寶，創下分局有史以來的另類好紀錄。圖／埔里分局提供
埔里分局今年底至明年中將一口氣迎來5個警察寶寶，創下分局有史以來的另類好紀錄。圖／埔里分局提供
埔里分局今年底至明年中將一口氣迎來5個警察寶寶，創下分局有史以來的另類好紀錄。圖／埔里分局提供
埔里分局今年底至明年中將一口氣迎來5個警察寶寶，創下分局有史以來的另類好紀錄。圖／埔里分局提供

警察 埔里 少子化

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