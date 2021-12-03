彰化田中載穀車稻穀散落約1公里長路面 清出約500台斤
彰化警方日前接獲報案指稱，彰化田中鎮員集路3段約1公里長的道路都鋪滿稻穀，影響交通安全，警方循線找到載穀車駕駛，清潔隊也幫忙將路面清理乾淨，清出約500台斤稻穀。
彰化縣警察局今天發出新聞稿指出，田中分局內安派出所員警1日傍晚在執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指田中鎮員集路3段沿路有稻穀散落地面，影響交通安全，2名員警隨即趕到報案地點查看。
警方指出，員警到場後發現，員集路3段維力公司前往南至文興高中間之路面約1公里長的道路鋪滿稻穀，由於稻穀容易造成車輛打滑，正值下班車潮，員警除立即擺設三角錐警示提醒來往人車外，也呼叫警力支援協助交通疏導。
除了擺設三角錐警示來往人車外，警方也前往田中鎮農會詢問在民眾報案時，有無載穀車前往農會繳交稻穀，農會人員指有聽到一名陳姓載穀車駕駛說稻穀灑了一地，可能要賠錢，員警循線找到陳男以及灑落稻穀的載穀車，依違反道路交通管理處罰條例，對陳男開出罰單，也通知田中鎮清潔隊幫忙清理。
田中鎮清潔隊出動清潔車前往清理路面，約花1個多小時才清理乾淨，總共清出500多台斤稻穀，讓道路交通恢復正常。
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