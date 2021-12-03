影／梧棲漁港設海洋垃圾桶 每天攔3公斤塑膠海廢

海洋垃圾逐漸受到重視，台中市環保局在梧棲漁港設置2座海洋垃圾桶，透過電力抽水24小時運作，把漁港內的垃圾攔截在篩網中。環保局長陳宏益說，目前每天攔下3至4公斤垃圾，全年可攔截上千公斤垃圾，主要為寶特瓶、塑膠袋、飲料杯等，甚至還有一整袋紅蘿蔔。

環保局2015年成立淨海聯盟，派遣船隻清除海漂廢棄物，近3年已經除2513公斤垃圾，今年爭取中央補助，在梧棲漁港設置2座港口海漂廢棄物清除機具「SEABIN」（海洋垃圾桶)，上月正式啟用，可加速清理速度，而且24小時運作。

環保局強調，傳統處理海漂垃圾，靠人力撈網打撈，獲派清潔船收集，不僅經費高、效率低，也可能傷害魚群或海洋生物，海洋垃圾桶內有篩網，底部設置幫浦，透過抽水讓海漂垃圾隨水流入桶內，從0.2公分為塑料甚至油汙都可被攔截，再讓水從桶底流出。

清潔隊員表示，每1至2天得清理海洋垃圾桶，主要有吸管、飲料杯、免洗餐具，還有魚網、繩子、釣具等，最常見的像鋁箔包、寶特瓶、塑膠袋等，甚至還有一整袋紅蘿蔔、枯樹枝等。

台中市環保局水質土壤保護科長黃士峰表說，漁港會隨潮汐漲退潮，大批海漂廢棄物帶進魚港，僅靠人力無法完全清除，設置海洋垃圾桶可全天候運作，也能降低人力成本。