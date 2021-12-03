集集火車站小橘貓接任貓站長 鎮公所舉辦限時命名徵集

集集火車站明年1月14日將慶祝100歲的生日，鎮公所上月認養流浪橘貓成為地方貓站長後，將舉辦限時一周的命名徵集活動，凡12月8日中午12點前在「集集鎮公所」臉書粉絲專頁中貼文，留言想幫貓站長取的名字，以及命名由來，還能參加石虎小物抽獎；鎮公所將從留言中挑選候選名字，12月13日起在粉專票選，而命名票選第一名將受邀出席集集貓站長貓屋落成暨貓名公布儀式，並致贈1份石虎禮包。

鎮長陳紀衡表示，與集元果觀光工廠共同領養的小橘貓，待鐵道倉庫的專屬貓屋完工，即會入住熟悉環境，並由工作人員照顧牠的食宿、清潔，明年車站百歲慶生時正式就任集集火車站的貓站長，工作周休二日（每周二、三）；而為愛護貓站長，貓屋會有透明玻璃隔開，現場也不開放觸摸貓站長。

明年適逢虎年，集集鎮公所推出一系列的石虎主題活動：鄉土燈會預計1月15日開幕、4月17日有集集定向尋寶，歡迎喜愛喵星人的朋友們來賞燈會、玩定向尋寶、訪貓站長；希望藉由貓站長的人氣加持，吸引更多愛護動物的人關心、重視流浪貓犬與石虎保育，推廣愛護不棄養、認養代替購買。

籲國人一起來幫小橘貓取個好名字，集集火車站貓站長命名徵集活動，就在集集鎮公所臉書粉絲頁（https://pse.is/3x7h9r），留言格式：「我想幫集集貓站長取名為OOO(名字)，命名票選第一名將受邀出席貓站長貓屋落成暨貓名公布儀式，並致贈1份石虎禮包。