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打造澀水社區為魚池茶文旅新靚點 行政院中辦爭取修路

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
行政院中辦配合地方修復水沙連及澀水社區道路環境，使澀水社區魚池鄉茶葉文旅的新亮點。圖／行政院中辦提供
行政院中辦配合地方修復水沙連及澀水社區道路環境，使澀水社區魚池鄉茶葉文旅的新亮點。圖／行政院中辦提供

因電視劇「茶金」正在熱播，行政院中部聯合服務中心考量大雁村是中潭公路進入日月潭的重要「門面」，金龍山、澀水、仙楂腳擁有天然蓊鬱的生態景觀，配合地方修復水沙連及澀水社區道路環境，使澀水社區成為魚池茶文旅的新靚點，提供茶葉、陶器運輸交通安全。

行政院中辦執行長蔡培慧表示，隨著疫情趨緩，歲末年終更是國人到日月潭旅遊的好季節，光是10月就迎來超過16萬人的遊客數，加上近來體驗旅遊盛行，不論是製茶體驗、陶藝DIY等茶文旅，更讓茶鄉澀水社區搖身一變成為熱門的日月潭特色景點。

蔡培慧說，魚池鄉是台灣紅茶的故鄉，即將施工的水沙連環境及澀水社區道路鋪面與排水改善工程，分別位於埔里與魚池交界的工區、澀水社區工區將進行道路鋪面及排水系統修繕、排水溝蓋修繕及沿線周邊綠美化等等，美觀與晴雨天的安全兼顧，加速農村基礎環境的整體改善。

另一個是通往澀水水上森林步道的主要路徑，同時也是鄰近住民的信仰中心「金天宮」，廟方主委邱長盛表示，主祀玄天上帝的金天宮周邊環境髒亂，廟前道路破損不堪，社區居民多為年紀較長的老人家，安全堪慮，因此拜託鄉長劉啟帆及村長向行政院中部聯合服務中心陳情，促成爭取水保局350萬元經費改善社區道路鋪面，12月正式動工，效率非常快。

大雁村是中潭公路進入日月潭的重要「門面」，澀水社區更是魚池鄉茶葉文旅的新亮點。圖／行政院中辦提供
大雁村是中潭公路進入日月潭的重要「門面」，澀水社區更是魚池鄉茶葉文旅的新亮點。圖／行政院中辦提供
行政院中辦配合地方修復水沙連及澀水社區道路環境，使澀水社區魚池鄉茶葉文旅的新亮點。圖／行政院中辦提供
行政院中辦配合地方修復水沙連及澀水社區道路環境，使澀水社區魚池鄉茶葉文旅的新亮點。圖／行政院中辦提供

行政院 日月潭 蔡培慧

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