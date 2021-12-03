魔高一丈！事業廢棄物整車偷渡 彰化市垃圾收運加倍

一般事業廢棄代清運業本月1日起停收事業廢棄物的效應浮現，彰化市垃圾定點收運數量比平日增加約一倍，甚查獲整車運來的事業廢棄物，各鄉鎮市公所將加強破袋稽查及監視錄影；環保局已覓得用地作為事業廢棄物暫時堆放場，但議員擔心造成汙染，環保局長江培根強調，會做好打包、防滲漏等設施。

高雄停收事廢棄物，彰化縣代清運業者也自1日起停收事業廢棄物，部分事業廢棄物生產者則以化整為零方式混進家庭垃圾偷渡，彰化市公所清潔隊指出，各定點平時要4個小時才裝滿一車，現到只要2小時就裝滿了，必須再調度清潔車支援。

彰化市清潔隊表示，本月1日即在清潔隊的圾垃定點收運地點，發現有輛小貨車載著滿車用塑膠袋包裝的垃圾，分批前往棄置，清潔隊人員認為可疑，經破袋稽查，裡面除生活廢棄物外，還夾帶餐盒等未經分類的事業廢棄物，因此要求退運。清潔隊指出，這是來自某集合住宅大樓的廢棄物，過去都委由代清運者處理，在停運後，原欲分兩車意圖偷渡到定點收運地點，未料首車即被查獲。

彰化縣花壇鄉公所清潔隊平時都開放民眾棄置家庭垃圾，鄉長顧勝敏說，其實很多代運業者早在半年前，就開始偷渡事業廢棄物，甚至從外縣市整車運來，經鄉公所設置禁止告示外，還加強破袋稽查及監視錄影，在到目前才有明顯改善。

彰化縣議員賴清美、賴澤民及凃淑媚今天也關切縣內事業廢棄物沒處去的困境，並擔心暫時置放場會造成汙染，彰化縣環保局長江培根答覆說，目前已覓得一處適當地點，正辦理整地及施設防汙設備，會加速腳步儘早啟用，估計可暫時紓解縣內9成事業廢棄物，置放的事業廢棄物都會做好打包及防止滲漏，不會造成汙染。