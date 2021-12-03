魔高一丈！事業廢棄物整車偷渡 彰化市垃圾收運加倍
一般事業廢棄代清運業本月1日起停收事業廢棄物的效應浮現，彰化市垃圾定點收運數量比平日增加約一倍，甚查獲整車運來的事業廢棄物，各鄉鎮市公所將加強破袋稽查及監視錄影；環保局已覓得用地作為事業廢棄物暫時堆放場，但議員擔心造成汙染，環保局長江培根強調，會做好打包、防滲漏等設施。
高雄停收事廢棄物，彰化縣代清運業者也自1日起停收事業廢棄物，部分事業廢棄物生產者則以化整為零方式混進家庭垃圾偷渡，彰化市公所清潔隊指出，各定點平時要4個小時才裝滿一車，現到只要2小時就裝滿了，必須再調度清潔車支援。
彰化市清潔隊表示，本月1日即在清潔隊的圾垃定點收運地點，發現有輛小貨車載著滿車用塑膠袋包裝的垃圾，分批前往棄置，清潔隊人員認為可疑，經破袋稽查，裡面除生活廢棄物外，還夾帶餐盒等未經分類的事業廢棄物，因此要求退運。清潔隊指出，這是來自某集合住宅大樓的廢棄物，過去都委由代清運者處理，在停運後，原欲分兩車意圖偷渡到定點收運地點，未料首車即被查獲。
彰化縣花壇鄉公所清潔隊平時都開放民眾棄置家庭垃圾，鄉長顧勝敏說，其實很多代運業者早在半年前，就開始偷渡事業廢棄物，甚至從外縣市整車運來，經鄉公所設置禁止告示外，還加強破袋稽查及監視錄影，在到目前才有明顯改善。
彰化縣議員賴清美、賴澤民及凃淑媚今天也關切縣內事業廢棄物沒處去的困境，並擔心暫時置放場會造成汙染，彰化縣環保局長江培根答覆說，目前已覓得一處適當地點，正辦理整地及施設防汙設備，會加速腳步儘早啟用，估計可暫時紓解縣內9成事業廢棄物，置放的事業廢棄物都會做好打包及防止滲漏，不會造成汙染。
會發臭事業廢棄物的處理則有燃眉之急，彰化縣環保局今天邀集各公所清潔隊針對發臭廢棄物優先清運交換意見，但部分公所以人力及車輛不足持保留態度，更擔心一旦收運後，「以後就回不去了」，因此仍待進一步協調。
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