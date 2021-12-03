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台中市啟用第2座太陽光電球場 節能又減碳

中央社 / 台中3日電

台中市政府今天在南屯區惠文國小啟用第2座太陽光電球場，市長盧秀燕在啟用典禮中表示，學校提供土地，廠商以售電所得興建並回饋學校，可以節能減碳的球場。

繼豐原區豐田國小首座太陽光電球場啟用後，南屯區惠文國小今天再啟用第2座，盧秀燕在啟用典禮中強調，未來不排除繼續擴大興建，為永續環境盡一分心力。

盧秀燕表示，市府加強整治空污，也持續強化綠能發電，台中市陽光充足，可妥善運用太陽能光電，因此推動學校戶外太陽光電球場，這次計畫在30校推動，可達4大功能，包括打造遮陽避雨球場、增加綠能發電、發電所得部分回饋學校及節能減碳，讓師生不受天候影響仍有完善優質戶外運動空間。

盧秀燕指出，市府嚴格取締製造空污的人，要求改善，現在要運用綠電，台中市陽光充足，利用綠電、太陽能發電，可以製造更多電力，取代不好的發電方式改善空污。

惠文國小校長李源昇表示，太陽光電球場結合綠電，打造綠能環境，不但可供籃球、排球運動使用，更兼具學生集合場地及社區緊急避難功能，讓惠文國小師生與來校運動里民都可感受市府對永續環境所做努力。

盧秀燕 空污 台中市

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