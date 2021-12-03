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南投縣跨年晚會恢復舉辦 加強防疫措施因應變種病毒

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣跨年晚會今年將恢復舉辦，但變種病毒來勢洶洶，縣府正密切觀察。圖／南投縣政府提供
南投縣跨年晚會今年將恢復舉辦，但變種病毒來勢洶洶，縣府正密切觀察。圖／南投縣政府提供

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，南投縣政府表示，今年南投跨年晚會將恢復舉辦，但觀眾需戴口罩、不能在場內飲食，遵守相關防疫指引因應疫情變化，縣府也因應疫情最新狀況進行調整，希望跨年晚會順利平安。

南投縣去年跨年晚會因為疫情影響，改為線上直播。晚會現場縣立體育場只有歌手、藝人上台演出，民眾透過網路或電視收看，少了許多熱鬧氣氛。不少民眾期待今年跨年晚會恢復舉辦，還有機會抽到電視、手機等獎品。

南投縣政府表示，今年跨年晚會經費共400萬元，已經成功招標，縣府召開籌備會議討論，原則上，今年跨年晚會場內無人數限制，但入場需量體溫、戴口罩並實名制登記，場內不能脫口罩和飲食，但晚會31日晚間7點開始，時間長達5個多小時，因此會在縣立體育場南崗路廣場設飲食專區，民眾可在專區內用餐。

縣府表示，因為今年決定籌辦得晚，跨年晚會藝人卡司仍在討論，希望表演歌手藝人，能配合不同年齡民眾作息，前面安排前輩歌手或台語歌手，唱比較懷舊的國台語歌曲，後半段則以年輕人較熟悉的樂團或歌手為主。而今年也會有抽獎活動，有不同獎項分配在不同時段抽出，其中最大獎會在倒數計時迎接新年之後才抽出。

除了縣立體育場跨年晚會，日月潭和清境跨年晚會也都恢復舉辦，日月潭規劃在水社舉辦晚會，凌晨整點在水社、伊達邵兩處潭面施放湖畔煙火，為新的一年開啟美好的記憶。清境除了是全國海拔最高的跨年晚會現場，隔天更有合歡山迎曙光活動，警方則提醒遊客掌握台14甲線路況，以免因為預警性封閉，被擋在封閉點。

南投縣跨年晚會今年將恢復舉辦，但變種病毒來勢洶洶，縣府正密切觀察。圖／南投縣政府提供
南投縣跨年晚會今年將恢復舉辦，但變種病毒來勢洶洶，縣府正密切觀察。圖／南投縣政府提供

跨年晚會 南投 疫情

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