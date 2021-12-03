番茄紅了醫師臉綠了 花壇青農小番茄開園每盒150元

「番茄紅了，醫師臉綠了。」連年得獎的花壇鄉小番茄陸續採收上市，目前每盒一台斤售價150元，花壇鄉農會今天協助青農行銷，醫師出身的花壇鄉長顧勝敏到場打趣說：「說到番茄，我今天的臉特別綠。」他鼓勵民眾多多消費小番茄，幫助青農，更為自己的健康著想。

青農李文祥說，花壇鄉目前有6戶青農，在花壇鄉農會的輔導下，搭建網室設施，從事小番茄種植，精研種植技術，除了提高品質外，更採無毒栽培，除在2016到2018年連續3年在全縣比賽獲得冠軍，2019年也獲得季軍，逐漸建立品牌。

花壇鄉農會今天為青農當季產品暨小果番茄宣傳，總幹事顧碧琪說，每年11月起，花壇青農所生產的小番茄陸續上市，品種以目前市場接受度最高的玉女品種，由於環境、栽培方式不同，所生產的小番茄都有不同的風味，集香、甘、甜於一身，甜度都在12度以上，歡迎民眾多多採購。

青農李文祥說，今年的小番茄品質相當好，目前青農生產的小番茄產地價格，每盒一台斤售價都維持在150元，在台北的小番茄批發價每台斤則賣到250元，因此到園消費相當便宜許多，歡迎親子到園採果。