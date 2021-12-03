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台中推光電球場 盧秀燕：用綠電取代不好的發電方式

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市南屯區惠文國小光電球場今啟用，提供遮陽避雨的運動空間，利用太陽能發電，售電所得可回饋校園。圖／台中市教育局提供
台中市南屯區惠文國小光電球場今啟用，提供遮陽避雨的運動空間，利用太陽能發電，售電所得可回饋校園。圖／台中市教育局提供

台中市推動學校光電球場，南屯區惠文國小光電球場今天啟用發電，台中市長盧秀燕親自到場揭幕。盧秀燕身穿兄弟象隊球衣，蹲下來抬頭指著天空說「天空都是藍藍的」。盧強調，市府嚴格取締製造空污的人，要求改善，利用綠電、太陽能發電製造更多電力，取代不好的發電方式。

盧秀燕說，台中市陽光充足，利用太陽能發電取代不好的發電方式改善空污，校園球場屋頂推動太陽能計畫，豐原區豐田國小、南屯區惠文國小先後完工，全已規劃30校興建光電球場，2校已完工，28校正在施工中。

政府推動屋頂型光電設施，目前台中市高中到國小共327校，已有265校規劃設置太陽光電板，約200校已完工發電，還有60多校施工中，預計明年4月可完成。台中市教育局強調，各校屋頂型光電設施完工後，總計年發電達8000萬度，總回饋金高達3000多萬元。

除了屋頂型光電，台中市推動光電球場，把戶外球場搭建屋頂設置太陽光電板。教育局表示，目前有2校完成，豐田國小設置容量80KW，惠文國小有3座球場，總發電量431KW，還有28校施工中，預計112年前可完工，未來將再擴大設置。

盧秀燕說，光電球場可遮陽避雨，打球、運動不受天氣限制，增加綠能發電、發電所得部分回饋學校，還有節能減碳功能。惠文國小校長李源昇說，光電球場可供籃球、排球使用，還可發揮社區緊急避難功能，讓師生與社區民眾都有幫助。

台中市南屯區惠文國小光電球場今啟用，台中市長盧秀燕說，用綠電取代不好的發電方式。圖／台中市新聞局提供
台中市南屯區惠文國小光電球場今啟用，台中市長盧秀燕說，用綠電取代不好的發電方式。圖／台中市新聞局提供

台中市 盧秀燕 空污

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