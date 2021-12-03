二水鄉農會總幹事補選 外行看熱鬧內行看門道

彰化縣二水鄉農會第十九屆總幹事楊政凱就任未滿3個月閃辭，震撼外界，熟知二水鄉政治生態的並不感意外，傳說預定接掌鄉農會總幹事的羅威騰，已由縣政府農業處在本（12）月1日送出名單，農委會20天內通知面談，合格後將通知鄉農會召開臨時理事會聘任。

彰化縣政府農業處今天表示，羅威騰的面談分數如果達到70分以上，二水鄉農會將接到農委會通知召開臨時理事會聘任，鄉農會總幹事目前是秘書陳志龍代理。

二水鄉農會第十八屆總幹事蔡文琳在農會服務41年，擔任總幹事12年，今年初頂著績優總幹事的光環尋求連任，先登記並審查過關，楊政凱後來登記，兩人名單同時被彰化縣政府送到農委會，楊的分數遙遙領先，加上二水鄉農會理事長（鄉民代表會主席）藍世雄及鄉農會前總幹事陳奇煒都支持楊政凱，蔡文琳和當時的鄉農會理事長蔡瑞祥雙雙落馬，理監事會不續聘蔡。

不願具名的地方人士指出，本來要競選二水鄉農會總幹事的是羅威騰（71年次）為了具備行政資歷，到南投縣議會擔任秘書，在鄉農會本屆代表選舉時因涉案被起訴，無法登記參選總幹事，地方商請鄉農會職員楊政凱代打，找執政黨民代出馬向中央關切，順利通過農委會面談，「暫代」鄉農會總幹事一職。

羅威騰今年10月獲得緩起訴，在11月17日二水鄉農會總幹事補選登記截止日之前登記參選，前任總幹事蔡文琳年逾55歲而喪失登記資格，羅威騰成為唯一的候選人，縣政府農會審查資格符合，本月1日已送交農委會。預定交接給羅威騰的總幹事楊政凱因故提前下台，回歸二水鄉農會原職後，已有另一個鄉農會打算聘用為職員，避開總幹事變職員的尷尬。

二水鄉農會理監事和總幹事改選，牽動下屆鄉長選舉和立委輔選。據傳前鄉長（第十七屆）鄭滄陽將捲土重來，鄉農會理事長藍世雄將搭檔上屆（第二十屆）鄉代會主席賴元恩競選下屆鄉代會正、副主席。面對外傳二水鄉將從鄉農會到鄉長可能「藍天變綠地」，現任鄉長蘇界欽說，將做好鄉長的工作，其餘不多想。