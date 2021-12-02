快訊

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹知情：去年已離職

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

準消防員艱辛山訓畫面曝光 「垃圾袋禦寒」模擬受困自救

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
準消防員為體驗受困山區又裝備不足，入夜利用大垃圾袋或防水袋件套身「打包自己」避寒自救。圖／歐陽台生提供
準消防員為體驗受困山區又裝備不足，入夜利用大垃圾袋或防水袋件套身「打包自己」避寒自救。圖／歐陽台生提供

消防員除了衝火場救人，更因台灣是多山島嶼，難免會有山域事故，因此派任前須接受山域搜救訓練，今有44名準消防員完成合歡北峰實地山訓，而受訓畫面曝光，除了忍受低溫紮營、模擬負重救人，更直接成為待援者，用垃圾袋套身避寒，甚至有11人發生高山症，實地學習自救及救人，過程艱辛，卻是必要磨鍊。

內政消防署訓練中心針對消防特考班學員開辦「山域事故救援訓練」已經10多年，山訓期間除了室內課程，更要入山進行搜救實務訓練，而今年最後一梯次的山訓課程就在11月29日至12月3日展開，其中12月1至2日為實地山訓，44名準消防員就在教官帶領下，親自登上合歡北峰體驗高山環境的殘酷。

消防署訓練中心外聘教官、登山專家歐陽台生指出，以往山訓課程多在10月底前就結束，但今年受到疫情影響，山訓梯次順延，因此最後一批學員難得在入冬後上山，還剛好遇到大陸冷氣團南下，山域環境狀況較往年差，而為讓他們了解民眾求援的難受或無助，山訓時，直接讓他們成為待援者，體驗並學習自救救人。

這批準消防員上月底進行2天室內課程後，昨天從平地直衝上海拔3422米的合歡北峰，因海拔高度陡升，44人中有11人出現高山症不適狀況，他們當場學習如何舒緩症狀自救，其他人學著協助治療，並在逼近0度低溫環境紮營上課，並利用簡易工具正確揹負傷患下山，並學習失溫、意外受傷等事故判斷及處置。

今天山訓畫面也曝光，如實呈現過程艱辛，照片中，一袋袋看似垃圾的物品，其實是準消防員為體驗受困山區又裝備不足，入夜利用大垃圾袋或防水袋件套身「打包自己」避寒自救；為練腳力並學習團隊合作，4人一組從營地輪流背負逾60公斤重的人員或20多公斤重裝包，步行2公里崎嶇山路登上北峰頂，相當不簡單。

歐陽台生說，要修習「救難英雄」的課，真的不容易，但這是要成為「救難英雄」前的必要磨鍊，訓練過程艱辛但紮實，也是在修人間「菩薩道」，未來執行救災救難更能得心應手，並在救人的同時，確保自身平安；而這批準消防員今天均安全返回消訓中心，待完成明天最後一天課程就能結訓，之後將分發至各地消防隊。

消防署訓練中心特考班學員進行合歡北峰實地山訓，忍受低溫紮營受訓，過程艱辛。圖／歐陽台生提供
消防署訓練中心特考班學員進行合歡北峰實地山訓，忍受低溫紮營受訓，過程艱辛。圖／歐陽台生提供
消防署訓練中心特考班學員進行合歡北峰實地山訓，過程艱辛，卻是必要磨鍊。圖／歐陽台生提供
消防署訓練中心特考班學員進行合歡北峰實地山訓，過程艱辛，卻是必要磨鍊。圖／歐陽台生提供
準消防員輪流背負逾60公斤重的人員或20多公斤重裝包，步行2公里崎嶇山路登上北峰頂。圖／歐陽台生提供
準消防員輪流背負逾60公斤重的人員或20多公斤重裝包，步行2公里崎嶇山路登上北峰頂。圖／歐陽台生提供
消防署訓練中心特考班學員進行合歡北峰實地山訓，過程艱辛，卻是必要磨鍊。圖／歐陽台生提供
消防署訓練中心特考班學員進行合歡北峰實地山訓，過程艱辛，卻是必要磨鍊。圖／歐陽台生提供
準消防員輪流背負逾60公斤重的人員或20多公斤重裝包，步行2公里崎嶇山路登上北峰頂。圖／歐陽台生提供
準消防員輪流背負逾60公斤重的人員或20多公斤重裝包，步行2公里崎嶇山路登上北峰頂。圖／歐陽台生提供

消防員 教官

延伸閱讀

時代力量邱顯智籲新竹市府 應讓消防員勤務回歸救災本業

新竹消防員被要求掃馬路積沙？ 消防局：與事實有出入

2歲女兒被反鎖屋內門鎖又故障 消防員用鋸破門

曾沿街賣彩券、出陣頭 消防員靠「奉獻」悟出人生

相關新聞

準消防員艱辛山訓畫面曝光 「垃圾袋禦寒」模擬受困自救

消防員除了衝火場救人，更因台灣是多山島嶼，難免會有山域事故，因此派任前須接受山域搜救訓練，今有44名準消防員完成合歡北峰...

事業廢棄物陳情不斷 彰縣府協調提供暫置土地

事業廢棄物無處問題今天燒進彰化縣議會，多名議員連番質詢，縣議員李成濟指出，溪州焚化爐幾乎沒空間燒事業廢棄物，只能送往外縣...

市場、餐飲店廢棄物無處可去 彰化縣業者頭大叫苦

高雄市岡山、仁武焚化廠停收外縣市的事業廢棄物，彰化縣已有不少市場、餐飲、旅宿業、長照業者的事業廢棄物無處可去，求助清潔隊...

南投市家戶汙水接管首期7000戶 家戶每度處理費5元

南投市水資源回收中心已完工試營運，緊接著就是家戶汙水接管工程，南投縣工務處表示，為了減少影響交通，將分三期施工，第一期接...

全台最大聖誕小熊吸客 中友百貨推出聖誕優惠活動

迎接聖誕佳節，不同於一般百貨商場以聖誕樹裝置，中友百貨今年邀請來自日本的「小熊學校」-傑琪公主駐站，並且帶來了她的11位...

媲美高美濕地 麗水漁港、驛站化身藍天白底「小希臘」

台中市高美濕地全國知名，你知道位於台中市西南角的麗水漁港嗎？市府近年編列預算改善麗水漁港排水環境，近期整修麗水漁港旁的麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。