準消防員艱辛山訓畫面曝光 「垃圾袋禦寒」模擬受困自救

消防員除了衝火場救人，更因台灣是多山島嶼，難免會有山域事故，因此派任前須接受山域搜救訓練，今有44名準消防員完成合歡北峰實地山訓，而受訓畫面曝光，除了忍受低溫紮營、模擬負重救人，更直接成為待援者，用垃圾袋套身避寒，甚至有11人發生高山症，實地學習自救及救人，過程艱辛，卻是必要磨鍊。

內政消防署訓練中心針對消防特考班學員開辦「山域事故救援訓練」已經10多年，山訓期間除了室內課程，更要入山進行搜救實務訓練，而今年最後一梯次的山訓課程就在11月29日至12月3日展開，其中12月1至2日為實地山訓，44名準消防員就在教官帶領下，親自登上合歡北峰體驗高山環境的殘酷。

消防署訓練中心外聘教官、登山專家歐陽台生指出，以往山訓課程多在10月底前就結束，但今年受到疫情影響，山訓梯次順延，因此最後一批學員難得在入冬後上山，還剛好遇到大陸冷氣團南下，山域環境狀況較往年差，而為讓他們了解民眾求援的難受或無助，山訓時，直接讓他們成為待援者，體驗並學習自救救人。

這批準消防員上月底進行2天室內課程後，昨天從平地直衝上海拔3422米的合歡北峰，因海拔高度陡升，44人中有11人出現高山症不適狀況，他們當場學習如何舒緩症狀自救，其他人學著協助治療，並在逼近0度低溫環境紮營上課，並利用簡易工具正確揹負傷患下山，並學習失溫、意外受傷等事故判斷及處置。

今天山訓畫面也曝光，如實呈現過程艱辛，照片中，一袋袋看似垃圾的物品，其實是準消防員為體驗受困山區又裝備不足，入夜利用大垃圾袋或防水袋件套身「打包自己」避寒自救；為練腳力並學習團隊合作，4人一組從營地輪流背負逾60公斤重的人員或20多公斤重裝包，步行2公里崎嶇山路登上北峰頂，相當不簡單。