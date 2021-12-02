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事業廢棄物陳情不斷 彰縣府協調提供暫置土地

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
事業廢棄物無處問題今天燒進彰化縣議會，彰化縣長王惠美不滿縣議員李成濟抹黑縣府努力反擊。記者林敬家／攝影
事業廢棄物無處問題今天燒進彰化縣議會，彰化縣長王惠美不滿縣議員李成濟抹黑縣府努力反擊。記者林敬家／攝影

事業廢棄物無處問題今天燒進彰化縣議會，多名議員連番質詢，縣議員李成濟指出，溪州焚化爐幾乎沒空間燒事業廢棄物，只能送往外縣市，業者任人漫天喊價，質問縣長王惠美與縣府有努力嗎？王惠美不甘示弱拉高音量反擊表示，興建中的豐堉焚化爐明年啟用事廢就有地方去，「縣府做很多也不聽一下，一直抹黑努力。」現場火藥味十足。

民進黨彰化縣議員莊陞漢說，最近接到餐飲、製造業、醫院陳情電話，廢棄物無處去很頭大，環保局規劃在工業區做暫置場，但用地變更要回歸環評，恐怕曠日廢時，應該提早做。

國民黨縣議員凃淑媚也說，彰化市清潔隊員昨天傳出有清潔隊員收賄交保，也顯現垃圾問題層出不窮，過去代收處理費1公噸500元，現在喊價到7、8000元也沒人收，即便要他們暫置廢棄物，縣府應該早日告訴業者何時垃圾有處可去，該讓業者可以提早安排。

溪州焚化廠委託操作期限屆滿後，今年提升設備，每年可增加9000公噸處理量，彰化縣府環保局長江培根說，高雄停收縣市事業廢棄物，會重新調配溪州焚化爐的處理餘量，針對提供公共服務，易產生腐敗的廢棄物優先收受，也協商鄉鎮公所針對舊衣和廢塑膠先暫置，提供餘量來收其他廢棄物。

縣府也會找適當地點暫置事業廢棄物，目前報請土地所有機關租用階段，同步洽詢清除公會在暫置期間所需要的圍籬、打包設施，以及不透水層鋪設工項陸續進行，江培根說，比較好的方式是事業自己找地方暫置，若送往清除業者地方暫置，加上處理成本，處理價格較高。

廢棄物 焚化爐

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