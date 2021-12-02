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台中藝術博覽會登場 逾400藝術家2500件作品參展

中央社 / 台中2日電

第9屆台中藝術博覽會今天開幕，今年超過400名藝術家參展，展出作品逾2500件，台中市盧秀燕在會中表示，肯定主辦單位致力推動國際藝術交流及活絡藝術產業。

由社團法人中華民國畫廊協會主辦的「第9屆台中藝術博覽會」，下午在台中日月千禧酒店舉行開幕儀式，將於3日起至5日正式登場，今年共有超過400名國內外藝術家，展出逾2500件作品。

盧秀燕身穿職棒中信兄弟隊球衣出席台中藝術博覽會開幕典禮時表示，台中地主隊中信兄弟睽違11年拿下中華職棒總冠軍，昨晚陪著市民一起觀賽，當拿下總冠軍一刻非常興奮，今天大家用不同方法一同慶祝，她則是穿上中信兄弟球衣跑行程，希望跟各界一起分享喜悅。

盧秀燕指出，國家藝術、文化、教育發展，除了公部門政策與推動，更仰賴民間力量的協助，感謝藝文界朋友共襄盛舉一起推動。

台中市一直缺乏大型展演場館，盧秀燕說，在市府團隊努力下，台中會展中心、台中綠美圖都已正式動工，而台中巨蛋也正規劃中，預計明年動工，屆時將可提供台中藝文活動更完善寬廣的舞台。

畫廊協會理事長張逸羣致詞時表示，近來觀察到新興藏家加入藝術博覽會開始收藏作品，這些新血的加入是台灣藝術產業的新希望，畫廊協會也將趁勢突破，營造更好的產業平台。

台中市政府文化局指出，文化局與中華民國畫廊協會在「藝術新聲－藝術學系優秀畢業生推薦展」中，共同推薦12名新銳藝術家參展，鼓勵剛走出校園藝術新秀站上舞台初試啼聲，期望透過產官學攜手扶植更多傑出的藝術新秀。

盧秀燕 藝術家 台中市

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