近期降溫若再搭水氣足 南投信義鄉梅花估較109年盛開

南投縣信義鄉梅花花季將至，近期幾波降溫及水氣，當地人士觀察，若再有雨水，今年花況預估較去年好，鄉農會月底舉辦「踏雪尋梅」系列活動，歡迎來賞梅、品嚐金牌級梅酒。

梅子是信義鄉重要農產，每年梅花盛開時吸引大量遊客，信義鄉農會即將舉辦「踏雪尋梅」系列活動，信義鄉農會梅子夢工廠長張志雄今天說，10月底到11月幾波降溫及雨水，若12月上旬再下雨、水氣足，預期今年底到明年的梅花、櫻花一定盛開，花況將較去年好。

不過，梅花盛開與之後的梅果產量無正相關，張志雄表示，梅花開之後還是需要雨水，明年梅果是否豐收，要視明年1月底到2月初是否有足夠水氣，信義鄉農會往年約採購全鄉25%梅果，但面臨極端氣候與農業人口老化，滿擔憂青梅產業及文化未來如何繼續維持。

張志雄說，因此提升產品附加價值與打造品牌形象、走進國際市場便成為發展重點，盼商機吸引年輕人留鄉打拚，例如農會多款梅酒參加行政院農業委員會農糧署農村酒品評鑑獲金牌獎，信義鄉農會酒莊也獲得酒莊評鑑「特優級」，還有酒品參加美國舊金山世界烈酒大賽獲「雙金牌」，都顯示農會持續打進國內、外市場。

信義鄉農會今天向媒體透露奪下多面酒類競賽金牌的成功元素，包括擁有絕佳天然環境溫度與溼度的酒窖、使用陶甕熟成、先進製酒設備、在地梅子品質佳等，信義鄉農會總幹事何建中說，信義鄉氣候適宜、水質好，梅農非常用心栽種，加上釀酒師林三隆全力協助研發，才能橫掃農糧署、財政部、世界烈酒大賽金牌。

農糧署日前發布新聞稿表示，輔導農村酒莊採用當地優質、安全水果及農產為原料，開發具台灣特色的農村美酒，並為精進酒莊釀酒技藝，持續辦理農村酒品評鑑以策勵業者提升技術品質，獲獎酒品都經專業品酒師嚴格感官評定，並選薦參加國際酒類競賽。