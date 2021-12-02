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南投市家戶汙水接管首期7000戶 家戶每度處理費5元

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市水資源回收中心已經興建完成，只能家戶完成接管便能正式運轉。記者江良誠／攝影
南投市水資源回收中心已經興建完成，只能家戶完成接管便能正式運轉。記者江良誠／攝影

南投水資源回收中心已完工試營運，緊接著就是家戶汙水接管工程，南投縣工務處表示，為了減少影響交通，將分三期施工，第一期接管7000戶，工期約2年，施工費用由政府負擔，未來家戶汙水將由水資源中心處理達到放流標準，不會汙染貓羅溪，提升民眾生活品質。

南投縣工務處也舉辦汙水下水道接管工程說明會和民眾溝通，確保工程順利。居民認為汙水下水道工程影響南投市交通和民眾生活，希望縣府妥善規畫，避免倉促施工，且希望接管能全面普及，施工期間也應和里長加強聯繫溝通，以免引發民怨。

工務處表示，南投縣汙水下水道計畫，5年前從南投、草屯、埔里及竹山等4大鄉鎮市開始施工，目標是全縣4萬戶接管。主要設施包括汙水處理廠、主幹管與用戶配管等3大項目，工程經費從11億至13億元不等，合計約48億元，南投、草屯都已陸續完工，埔里及竹山仍在施工中。

南投縣工務處長陳錫梧說，家戶接管因為範圍大，如果同時施工會影響交通和生活，因此南投市將分三期接管，第一期7000戶，工期預計2年完成，隨著家戶接管完成，住家廁所、浴室、廚房及洗地等使用後的廢水，經由地下汙水管線流到處理廠，符合國家放流標準再排放，不會汙染河川。

至於汙水處理費計價已經確定，一般用戶收取每1度5元的汙水處理費，由自來水公司代徵，跟廢棄物清除處理費一樣，是使用者付費的概念。而未來興建房屋也需完成家戶汙水接管規畫，否則無法取得建照，希望藉由民眾配合，減少河川汙染也提升生活品質。

南投市水資源回收中心已經興建完成，只能家戶完成接管便能正式運轉。記者江良誠／攝影
南投市水資源回收中心已經興建完成，只能家戶完成接管便能正式運轉。記者江良誠／攝影

南投 埔里 水資源

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