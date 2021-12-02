快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

集集火車站慶百歲 「貓站長」開放民眾命名

中央社 / 南投縣2日電

集集鎮長陳紀衡領養1隻流浪貓，即日起到8日開放民眾命名，後續任命為集集火車站「貓站長」，以慶祝車站百歲生日，票數最高命名者將受邀參加貓站長貓屋落成暨貓名公布儀式。

明年適逢虎年、集集火車站啟用百年，加上集集鎮為保育類野生動物石虎棲地之一，集集鎮公所將推出鄉土燈會、集集定向尋寶等一系列石虎主題活動，因此，陳紀衡日前收編1隻流浪貓，將成為集集火車站「貓站長」為鎮公所宣傳，即日起開放民眾命名。

集集鎮公所今天發布新聞稿表示，民眾12月8日中午12時前在集集鎮公所臉書（Facebook）粉絲專頁活動貼文留言幫貓站長取名及發想由來，鎮公所將從留言挑出候選名字，12月13日起在粉專票選，最高票數者將受邀出席貓站長貓屋落成暨貓名公布儀式，並致贈禮品。

鎮公所表示，這隻與集元果觀光工廠共同領養的小橘貓待專屬貓屋完工即會入住熟悉環境，並由專門工作人員照顧食宿、清潔，明年1月14日集集火車站慶祝100歲生日時亮相，正式就任集集火車站貓站長；為保護貓站長，貓屋會有透明玻璃隔開民眾，也不開放觸摸。

鎮公所表示，明年推出一系列石虎主題活動，包含鄉土燈會預計明年1月15日開幕、4月17日則有集集定向尋寶，歡迎喜愛「喵星人」的朋友來賞燈會、玩定向尋寶、訪貓站長，盼藉貓站長人氣，吸引更多人關心並重視流浪貓犬與石虎保育、推廣認養代替購買。

集集 火車站 石虎

延伸閱讀

南投縣人口最少的集集鎮 明年新增生育津貼補助5000元

西濱苗栗段又傳石虎路殺 苗縣府籲熱區夜間慢行

百歲集集車站迎虎年 認養流浪橘貓成地方貓站長

十多年車禍奪走18條人命 苗議員請命盡速拓寬台13線

相關新聞

媲美高美濕地 麗水漁港、驛站化身藍天白底「小希臘」

台中市高美濕地全國知名，你知道位於台中市西南角的麗水漁港嗎？市府近年編列預算改善麗水漁港排水環境，近期整修麗水漁港旁的麗...

彰化消除業者12月不收了 有公司請員工帶垃圾回家

全台事業廢棄物拉緊報，彰化已有公司、餐廳、醫院收到清除業者通知，12月起暫停收垃圾，相當困擾，有公司乾脆請員工自己將公司...

全台最大聖誕小熊吸客 中友百貨推出聖誕優惠活動

迎接聖誕佳節，不同於一般百貨商場以聖誕樹裝置，中友百貨今年邀請來自日本的「小熊學校」-傑琪公主駐站，並且帶來了她的11位...

二林放風吹魷魚風箏保密中 二林三果特色風箏今曝光

「2021二林和你一起放風吹」未演先轟動，由亞洲國際風箏聯合會領軍，號召來自全台的風箏達人帶來各式造型風箏，有15公尺長...

彰化副縣長兼代消防局長被質疑 林田富：救災會授權

彰化市喬友大樓火災 釀成4死21傷悲劇，原消防局副局長邱聰佳請辭代理局長一職後，由副縣長林田富來接任消防局代理局長，今天...

疫情影響血庫短缺 台中義消婦宣號召8場捐血破千單位

因國內新冠肺炎疫情，許多原定的捐血活動，都因考量群聚風險取消，全台各地捐血中心缺血嚴重，近期疫情趨緩，台中義消總隊婦宣大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。