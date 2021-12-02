集集火車站慶百歲 「貓站長」開放民眾命名

集集鎮長陳紀衡領養1隻流浪貓，即日起到8日開放民眾命名，後續任命為集集火車站「貓站長」，以慶祝車站百歲生日，票數最高命名者將受邀參加貓站長貓屋落成暨貓名公布儀式。

明年適逢虎年、集集火車站啟用百年，加上集集鎮為保育類野生動物石虎棲地之一，集集鎮公所將推出鄉土燈會、集集定向尋寶等一系列石虎主題活動，因此，陳紀衡日前收編1隻流浪貓，將成為集集火車站「貓站長」為鎮公所宣傳，即日起開放民眾命名。

集集鎮公所今天發布新聞稿表示，民眾12月8日中午12時前在集集鎮公所臉書（Facebook）粉絲專頁活動貼文留言幫貓站長取名及發想由來，鎮公所將從留言挑出候選名字，12月13日起在粉專票選，最高票數者將受邀出席貓站長貓屋落成暨貓名公布儀式，並致贈禮品。

鎮公所表示，這隻與集元果觀光工廠共同領養的小橘貓待專屬貓屋完工即會入住熟悉環境，並由專門工作人員照顧食宿、清潔，明年1月14日集集火車站慶祝100歲生日時亮相，正式就任集集火車站貓站長；為保護貓站長，貓屋會有透明玻璃隔開民眾，也不開放觸摸。

鎮公所表示，明年推出一系列石虎主題活動，包含鄉土燈會預計明年1月15日開幕、4月17日則有集集定向尋寶，歡迎喜愛「喵星人」的朋友來賞燈會、玩定向尋寶、訪貓站長，盼藉貓站長人氣，吸引更多人關心並重視流浪貓犬與石虎保育、推廣認養代替購買。