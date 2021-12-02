媲美高美濕地 麗水漁港、驛站化身藍天白底「小希臘」

台中市高美濕地全國知名，你知道位於台中市西南角的麗水漁港嗎？市府近年編列預算改善麗水漁港排水環境，近期整修麗水漁港旁的麗水驛站，漆上藍、白顏料，讓百年建物搖身「小希臘風」，成為民眾欣賞日落、打卡新熱點；觀旅局更規劃麗水驛站護岸斜坡繪設馬賽克彩繪方案，預計明年初完成。

高美濕地的夕陽一年吸引300萬人次到賞，台中市政府於2017年，編列麗水漁港整體改善工程經費5千萬元，重現小鎮漁港風光，麗水漁港夕陽景色不亞於高美濕地，是許多攝影師、新人婚紗取景等內行人的口袋名單。

上月初，水利局編列工程經費278萬元，改善麗水漁港周遭排水系統，水利設施融入如白牆藍瓦、渾圓圍牆、石板街道、柱式建築等希臘元素設計，串聯「龍井有愛」的紅色心型自行車專用道，遊客邊騎單車欣賞漁港的美，宛如置身「小希臘」國境。

觀旅局指出，麗水漁港已有百年歷史，受到鄰近火力發電廠興建影響，漁業沒落，加上港口淤積，僅存少數膠筏停靠。

今年6月起，觀旅局替麗水漁港周遭的麗水驛站「重新補妝」，將牆面、欄杆及屋頂漆料重新打磨、塗上白、藍色，鏽蝕處則補強或拆除重建，上月中旬完工，展現麗水漁港特有的地中海式風情。